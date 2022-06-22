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Toyota займеться переробкою акумуляторів електромобілів у співпраці зі стартапом співзасновника Tesla

Toyota займеться переробкою акумуляторів електромобілів у співпраці зі стартапом співзасновника Tesla

Компанія Toyota вирішила співпрацювати з Redwood Materials з метою збирання та перероблення автомобільних батарей. Компанія Redwood Materials, очолювана співзасновником Tesla Дж. Б. Штробелем, займається перероблюванням акумуляторів. План полягає в тому, щоб старі зношені батареї або оновлювати або розбирати на матеріали, які далі можна використовувати для створення нових батарей.

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Redwood Materials планує виробляти матеріали для анодів та катодів. Кінцева мета компанії полягає в тому, щоб створити «замкнутий ланцюжок постачання для електромобілів». Іншими словами, компанія має намір використовувати батареї від старих електромобілів та створювати з них батареї для нових автомобілів.

Toyota зараз тільки починає випускати акумуляторні електромобілі з великим запасом ходу, і батареї ще досить нові. Toyota та Redwood зосередилися на «першій хвилі акумуляторних електромобілів», яким вже понад 20 років, і термін їхньої служби наближається до кінця. Здебільшого це Toyota Prius першого покоління. Redwood Materials заявляє, що в майбутньому планує вести операційну діяльність поряд із «нещодавно оголошеним заводом з виробництва акумуляторів Toyota у Північній Америці» на східному узбережжі, мабуть, маючи на увазі завод у Північній Кароліні.

Також Redwood Materials заявила, що щорічно отримує на перероблення батареї сумарною місткістю 6 ГВтгод. До 2025 року вона сподівається виробляти компоненти для батарей сумарною місткістю 100 ГВтгод, а до 2030 цей показник планується збільшити в 5 разів.

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Джерело: The Verge


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