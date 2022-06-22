Toyota займеться переробкою акумуляторів електромобілів у співпраці зі стартапом співзасновника Tesla

Компанія Toyota вирішила співпрацювати з Redwood Materials з метою збирання та перероблення автомобільних батарей. Компанія Redwood Materials, очолювана співзасновником Tesla Дж. Б. Штробелем, займається перероблюванням акумуляторів. План полягає в тому, щоб старі зношені батареї або оновлювати або розбирати на матеріали, які далі можна використовувати для створення нових батарей.

Redwood Materials планує виробляти матеріали для анодів та катодів. Кінцева мета компанії полягає в тому, щоб створити «замкнутий ланцюжок постачання для електромобілів». Іншими словами, компанія має намір використовувати батареї від старих електромобілів та створювати з них батареї для нових автомобілів.

Toyota зараз тільки починає випускати акумуляторні електромобілі з великим запасом ходу, і батареї ще досить нові. Toyota та Redwood зосередилися на «першій хвилі акумуляторних електромобілів», яким вже понад 20 років, і термін їхньої служби наближається до кінця. Здебільшого це Toyota Prius першого покоління. Redwood Materials заявляє, що в майбутньому планує вести операційну діяльність поряд із «нещодавно оголошеним заводом з виробництва акумуляторів Toyota у Північній Америці» на східному узбережжі, мабуть, маючи на увазі завод у Північній Кароліні.

Також Redwood Materials заявила, що щорічно отримує на перероблення батареї сумарною місткістю 6 ГВтгод. До 2025 року вона сподівається виробляти компоненти для батарей сумарною місткістю 100 ГВтгод, а до 2030 цей показник планується збільшити в 5 разів.

Джерело: The Verge