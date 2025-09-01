Найбільші біржі провели лістинг токенів проєкту Трампа World Liberty Financial

Криптовалютне підприємство родини Трампа розпочало публічні торги токена World Liberty Financial (WLFI). Перші монети було продано ще минулого року, коли Трамп та партнер запустили платформу “децентралізованих фінансів. Продаж завершили лише у березні 2025 року через низький попит. Довгий час токенами WLFI взагалі не можна було торгувати на біржах. Але з 1 вересня найбільші платформи провели лістинг.

У липні інвестори проголосували за те, щоб зробити WLFI предметом торгівлі, прокладаючи шлях для їх продажу та купівлі — і потенційно підвищуючи вартість токенів у портфоліо Трампа. Ранні інвестори можуть продати до 20% своїх активів, заявили у World Liberty. Кілька найбільших світових криптовалютних бірж, включно з Binance, OKX та Bybit, пропонують ці токени на своїх платформах для торгівлі за ціною близько $0.29.

З моменту запуску World Liberty принесла Трампам понад $400 млн, із яких особисто президент США задекларував $57,35 млн від продажу токенів і володіння 15,75 млрд токенів WLFI.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

На старті токени WLFI лише надавали власникам право голосувати з деяких змін у бізнесі, таких як код. Ранні інвестори заявляли, що в цих монетах їх в основному цікавих їх зв’язок із Трампом та їхні очікування, що токени зростуть у вартості завдяки його підтримці.

Крім того, команда Трампа запустила стейблкоїн USD1 у блокчейні Solana.