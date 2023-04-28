«Трансформери: Час Звіроботів» – новий трейлер українською демонструє роботів у вигляді різноманітних тварин

Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала другий трейлер фільму «Трансформери: Час Звіроботів», який вже доступний українською мовою. Це буде вже сьомий фільм про інопланетних роботів, здатних змінювати свою форму.

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Фільм «Трансформери: Час Звіроботів» стане своєрідним перезапуском серії (він знімається без участі Майкла Бея) та закладе основу для наступної трилогії. Він буде прямим продовженням фільму «Бамблбі». На глядачів очікують нові види трансформерів: Максимали (нащадки автоботів і суперники Предаконів), Предакони (трансформери, що перетворюються на звірів) й Терракони (своєрідні роботи-зомбі). Фільм буде зосереджений навколо Оптімуса Прайма, а події розгорнуться 1994 року в Нью-Йорку та деяких містах Перу. Світ опиниться за крок до прірви, людству доведеться об’єднати сили в глобальному протистоянні.

Режисером фільму «Трансформери: Час Звіроботів» став Стівен Кейпл-молодший («Крід II: Спадок Роккі Бальбоа»). Головні ролі виконали Мішель Єо («Відьмак: Кровне походження», «Все завжди і водночас»), Піт Девідсон («Загін самогубців: Місія навиліт»), Рон Перлман («Хеллбой»), Домінік Фішбек та Ентоні Рамос.

Прем’єра фільму «Трансформери: Час Звіроботів» в українському кінопрокаті запланована на 8 червня 2023 року – на день раніше світової прем’єри.

Додамо, наразі Paramount Pictures готує також новий повнометражний мультфільм у всесвіті «Трансформерів». Його вихід очікується 26 липня 2024 року.