В трейлері «Дедпул і Росомаха» більше лайки, ніж у всьому всесвіті Marvel — фільм може побити ще кілька рекордів

Трейлер стрічки «Дедпул і Росомаха» побив кілька рекордів Marvel та не тільки. Зокрема, це найбільш переглянутий трейлер фільму протягом 24 годин. Він також побив рекорд за кількістю лайливих слів у трейлері Marvel та містить більше ненормативної лексики, ніж увесь цей кіновсесвіт разом узятий — включно з обірваними репліками.

Попередній рекорд за кількістю лайливих слів у трейлерах Marvel також належав Райану Рейнольдсу, його ділили між собою нецензурований трейлер «Дедпула 2» та перший трейлери «Дедпула 2». Єдина справжня нецензурна лексика у фільмі з’явилася у «Вартових Галактики 3». Новий трейлер «Дедпула і Росомахи» очолив список з шістьма нецензурними словами.

Цей фільм є першим фільмом з рейтингом R у всесвіті Marvel, що надає фільму більше творчої свободи. Так само, коли фільм дебютує, його ймовірно можна буде легко назвати проєктом MCU з найбільшою кількістю лайки. Однак є складніші рекорди, які може побити цей фільм.

Завдяки винятковій кількості переглядів першого трейлера «Дедпул і Росомаха»варто очікувати виняткових касових зборів фільму. «Дедпул і Росомаха» має усі необхідні елементи, щоб побити рекорд касових зборів серед усіх фільмів про Дедпула або Росомаху. Для персонажа Рейнольдса «Дедпул 2» є чемпіоном касових зборів з $786,3 млн у всьому світі. Найкасовіший сольний фільм Джекмана «Логан» заробив $614,2 млн.

«Дедпул і Росомаха» має реальні шанси подолати позначку у $1 млрд. Тоді він може стати першим проєктом Marvel, якому це вдасться, після того, як «Людина-павук: Нема дороги додому» 2021 року зібрав майже 2 млрд. Також «Дедпул і Росомаха» може стати найкасовішим фільмом усіх часів з рейтингом R — для цього фільм повинен перевищити рекорд «Джокера» у $1,078 млрд.

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Джерело: ScreenRant