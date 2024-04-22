Новий трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» — Г’ю Джекман показує «кігті» Раяну Рейнольдсу

Перший фільм Marvel з рейтингом R стартує в українському прокаті 25 липня.

Після короткого тизеру, який показав нам хіба що тінь Росомахи, Раян Рейнольдс оприлюднив повноцінний трейлер третього фільму про Дедпула (який, за словами режисера Шона Леві, насправді не про Дедпула).

Зважаючи на рейтинг R, тут багато крові та насильства, жартів нижче пояса і навіть розширений фрагмент, де підстаркуватий Дедпул розповідає Сліпій Елл (Леслі Уггамс), що президент Marvel Studios Кевін Файгі оголосив, що кокаїн (і його багато-багато сленгових назв) заборонені в триквелі. Трейлер також показує лису персонажку (ймовірно, це Касандра Нова), яку грає Емма Коррін — потенційно, головну ціль полювання Росомахи та Дедпула.

Зазначимо, що перший тизер, опублікований ще на початку лютого, став найпопулярнішим за всі часи із 365 млн переглядів. Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel.

«Дедпул і Росомаха‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд.

Трейлер (український дубляж)

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