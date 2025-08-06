Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat

Dying Light: The Beast / Techland

Dying Light: The Beast отримала геймплейний трейлер з ультражорстокістю — гравці просили “кривавого” Кайла Крейна, гравці отримали його.

The Beast повністю зосереджується на видовищних вбивствах. Відео демонструє десятки способів ламати, різати, спалювати й добивати заражених. Кожна атака перетворює бій на м’ясорубку — з реалістичними звуками, кров’ю й відчуттям прямого контролю над тілом ворога. Чимало способів вбити ворога завершується кадрами ніби з Mortal Combat.

Студія Techland називає так звану “первісну жорстокість” — не просто естетикою. Це частина сюжету: Кайл Крейн повертається після 13-річного полону й експериментів. Він змінився, став сильнішим і мстивішим. Його нові здібності живляться гнівом, і саме через жорстокі сутички він випускає цю лють.

Techland оновила систему пошкоджень — тепер вдвічі більше точок ураження, а всі удари максимально точно зчитуються (або так заявлено). Удари залишають шрами, вигини кісток і обгоріле м’ясо. Усі поранення адаптуються під тіло ворога. Добивання теж змінились — їх утричі більше, ніж раніше. І це не скрипти чи кат-сцени, а повноцінні бойові анімації, які враховують позицію ворога, зброю та ситуацію. Кожне добивання виглядає як окрема мініатюра: швидке, жорстоке і чітке.

Щоб досягти цього ефекту, художники Techland використовували галони фальшивої крові для референсів, синхронізували рани з моделями заражених і вручну налаштовували кожен тип ушкодження. Як зазначив головний художник персонажів Домінік Васєнько їм довелося зламати дуже багато манекенів і ляльок.

За словами розробників, усе це — не фінал. До релізу лишилося ще шість тижнів, і Techland обіцяє допрацювати гру, оскільки заради цього перенесла реліз. Гра, сюжет якої триватиме 20 годин, вийде 19 вересня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Джерело: GameSpot