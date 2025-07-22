Готові до марафону? Сюжетна кампанія Dying Light: The Beast займе 20 годин, ще 30 — секрети та побічні завдання

Кайл Крейн в клітці до того, як вирвався на волю / Dying Light: The Beast & Techland

Спін-офф Dying Light: The Beast захопить увагу гравців більше, ніж очікувалося — замість 20 годин сюжету гравцям підготували до 50 годин геймплею.

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Спочатку планувалося, що гра буде чимось між великим DLC та меншим самостійним проєктом. З часом студія Techland подумала, а чому не додати більше секретів і побічних завдань? За словами директора франшизи Таймона Смектали, саме на додатковий контент виділили ще 20–30 годин.

«Це означає, що у грі буде багато захопливого контенту, який навряд чи відповідає її скромному початку», — каже він.

І додає, що світ гри наповнений додатковими речами: секретами, активностями та іншим, що затягне разом з сюжетом на 50 годин. Тому краще не боятися відриватися від основного проходження, щоб не вкрасти в самого себе зайві кілька десятків годин геймплею. Також розробники інтригують, що зробили фінальний квест — найкращим в грі.

Нагадаємо, Dying Light: The Beast — це спін-офф основної серії, який повертає легендарного героя Кайла Крейна. За сюжетом, чоловік після 13 років жорстоких експериментів виривається на свободу і потрапляє в Castor Woods: похмуру долину з горами, болотами, селами та покинутим туристичним містечком.

Після років експериментів його ДНК перетворилася на щось змішане між людиною та зомбі. Свого роду він тепер Звір — надпотужна форма з унікальними здібностями. Але чи задоволений Кайл Крейн, що він тепер монстр? Звичайно, що ні. Та і він не надто радісний від спогадів, що понад десятиліття провів як піддослідна миша. Тому сюжет гри обертатиметься навколо помсти Барону, який керував експериментами.

В Dying Light: The Beast можна буде грати в кооперативі до 4-х гравців. Ключовими механіками залишаються паркур, вогнепальна зброя, керування корчем авто (яке треба ремонтувати і шукати пальне) та режим Звіра з деревом навичок. Вдень гравці будуть досліджувати територію та збирати ресурси, а вночі — боротися проти агресивних мутантів.

Горор-виживач у відкритому світі вийде 22 серпня 2025 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а пізніше — на PS4 та Xbox One. У Steam вже тривають передзамовлення — ціна стартує від ₴1 599.

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Джерело: Games Radar