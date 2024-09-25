Трейлер Ghost of Yotei — сиквелу Ghost of Tsushima з жінкою-протагоністом

Компанія Sony завершила презентацію State of Play анонсом нової гри від студії Sucker Punch — Ghost of Yotei. Це продовження популярної серії Ghost, дія якої розгортається в середньовічній Японії.

У короткому тизер-трейлері розробники представили нову головну героїню на ім’я Ацу. Вона володіє як традиційним самурайським мечем, так і сямісеном — японським струнним інструментом.

Ghost of Yotei перенесе гравців на острів Хоккайдо, до підніжжя гори Йотей. Ацу подорожуватиме дикими землями у супроводі загадкового вовка-компаньйона. Дія гри розгортатиметься в 1603 році — на початку періоду Едо в японській історії.

Ендрю Голдфарб, менеджер з комунікацій Sucker Punch, розповів про нові можливості гри:

«Ми створили величезні панорамні краєвиди, додали нове зоряне небо з полярним сяйвом, покращили реалістичність руху трави та рослин під впливом вітру».

За словами розробників, Ghost of Yotei стане першим проєктом студії, створеним спеціально для PlayStation 5. Це дозволить максимально використати технічні можливості консолі для створення вражаючого візуального оформлення.

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Sucker Punch обіцяє зберегти атмосферні моменти споглядання, які полюбилися гравцям у попередній частині серії — Ghost of Tsushima. Водночас команда працює над впровадженням нових ігрових механік та видів зброї.

Sony поки не назвала точну дату виходу Ghost of Yotei, орієнтовно реліз заплановано на 2025 рік.

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Джерело: The Verge