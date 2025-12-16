Новини Кіно 16.12.2025 comment views icon

Загадковий фільм про НЛО від Стівена Спілберга: дивимось перший трейлер Disclosure Day

Катерина Даньшина

Редактор новин

Disclosure Day / Universal

Надсекретний фільм Стівена Спілберга про НЛО отримав офіційну назву та перший трейлер.

Disclosure Day (День викриття) став першим новим фільмом Спілберга з часів “Фабельманів” 2022 року і повернув 78-річного оскароносного режисера до жанру НЛО — після “Близьких контактів третього ступеня” (1977), “Іншопланетянина” (1982) та “Війни світів” (2005).

Цікаво, що проєкт, знятий у Нью-Джерсі та його околицях, тримався в таємниці набагато ретельніше, ніж більшість попередніх робіт режисера. Маркетингова кампанія стартувала лише днями: у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі з’явились білборди з написами “все буде розкрито”. Власне, це лише посилило теорії змови прихильників НЛО, які розглядають твори Спілберга як доказ того, що людство поступово готують до розкриття урядом США таємниць про інопланетне життя.

“Я не вірю, що ми самотні у Всесвіті”, — говорив раніше сам режисер. “Я думаю, що математично неможливо, щоб ми були єдиним розумним видом у космосі”.

Сюжет та інші подробиці Disclosure Day не розголошують. Відомо, що головні ролі взяли на себе Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колман Домінго, Колін Ферт, Ваятт Рассел та Ів Х’юсон. Фільм також возз’єднує Спілберга зі сценаристом Девідом Кеппом після “Війни світів” та “Парку Юрського періоду”.

В трейлері можна побачити Блант в ролі однієї з завжди усміхнених ведучих новин, аж раптом з нею починає коїтись щось дивне просто у студії, за чим спостерігають режисери та глядачі. На цьому власне сцена переривається, а далі нам показують кадри з містянами, що тримають в руках смартфони з ввімкненим ліхтарями; урядовців перед екранами спостереження; якісь незрозумілі експерименти; слід у полі, наче від летючої тарілки; а також втечі та перегони й силуети диких тварин поряд з маленькою дівчинкою.

Кінотеатральна прем’єра Disclosure Day призначена на 12 червня 2026 року.

Трейлер (оригінал)

Постери

Загадковий фільм про НЛО від Стівена Спілберга: дивимось перший трейлер Disclosure DayЗагадковий фільм про НЛО від Стівена Спілберга: дивимось перший трейлер Disclosure Day

