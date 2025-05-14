Трейлер ранньої версії Clair Obscur: Expedition 33 злили в мережу — гра виглядала зовсім іншою

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 могла стати зовсім іншим проєктом, а яким самим представляти не доведеться — фанати відрили ранній трейлер.

Тоді гра називалася We Lost, а саме відео було записано п’ять років тому. Рання збірка проєкту була значно менше відполірована і нагадувала стімпанковий Лондон із прибульцями та зомбі. Ролик, що просочився на Reddit, показує персонажів Фрею, Луну та Маель. У фінальній версії Фрею замінили на Гюстава, але імена Луни та Маеля збереглись. Більшість подій відбуваються на фоні індустріального міста в стімпанк-стилі, про яке згадувала сценаристка Дженніфер Сведберг-Єн.

Чотири скриншоти з ранньої версії гри опублікував користувач Sekirodubi, а сам трейлер, що став приватним, зберіг інший фанат — Palmoleum. Саме завдяки йому ми можемо подивитися на те, як усе починалося. Попри технічну простоту, трейлер і тоді вже був наповнений знайомим екзистенційним шармом, який врешті-решт став фішкою Expedition 33.

У чорновій версії помітно, що гра мала класичнішу JRPG-механіку: немає QTE у стилі Paper Mario, парирування чи ухилення. Замість мальовничого артхаусу — футуристичні й похмурі сцени з індустріального міста. А замість шліфованої боївки — досить базові ідеї.

Ще один артефакт з минулого — концепт-арт від артдиректора гри Ніколаса Максона-Франкомба. На ньому видно знайомий нам моноліт, чотирьох гігантських Невронів і групу з чотирьох персонажів. Цей арт уже ближчий до остаточного стилю гри, яку ми знаємо зараз.

Зате в такому вигляді видно амбіції, які з часом перетворилися на фінальну версію гри. Сьогоднішня Clair Obscur: Expedition 33 — це та гра, яка на старті завоювала серця гравців і отримала одні з найвищих оцінок преси. За три дні проєкт мав мільйон продажів і понад 115 тисяч активних гравців.

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Джерело: The Gamer