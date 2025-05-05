Бос Clair Obscur: Expedition 33 створив гру, бо йому «набридла» робота в Ubisoft

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Режисер Гійом Брош зізнався, що безсумнівно успішна Clair Obscur: Expedition 33 могла не з’явитися на світ, якби йому Ubisoft не стала «поперек горла»

Саме ця нудьга і бажання «спробувати щось нове» стали причиною, чому він залишив стабільну посаду у великій студії. І як результат почав робити проєкт, який тепер претендує на звання «Гри року». Його він розпочав без команди, без фінансування і без чіткого плану. Просто публікував пости на Reddit і форумах, шукаючи людей, які теж хочуть створити щось велике. Так зібралась команда з приблизно 30 розробників — майже всі були або зовсім без досвіду, або лише починали свій шлях у геймдеві.

Озвучку в Expedition 33 теж робили не за стандартною схемою. Дженніфер Сведберг-Єн, яка зараз є головною сценаристкою гри, раніше ніколи не працювала над відеоіграми. Вона просто побачила оголошення, надіслала демо, і так усе почалося.

«Я подумала: “Я ніколи цього не робила, звучить досить цікаво”, тож я надіслала йому пробу», – розповіла Дженніфер Сведберг-Єн.

Композитора Лорієна Тестерда режисер знайшов у коментарях на Soundcloud. І сам режисер зізнається: вся ця історія — результат поєднання «величезної удачі» та того, що люди під час пандемії шукали творчі виходи й були готові ризикувати.

Виходить гру створила команда з молодих і малодосвідчених фахівців — і навіть Брош дивується тому, що вона стала хітом. Цими вихідними Clair Obscur: Expedition 33 встановила новий рекорд одночасної онлайн-активності — 145 063 гравців. А до того показала мільйон продажів всього за три дні.

«У нас, я думаю, дивовижна команда, в основному з молодших людей, але вони неймовірно вкладені в проєкт і талановиті. Якимось чином це спрацювало, що досі не має сенсу для мене після стількох років», — каже директор Гійом.

На здивування такий різкий успіх почався з першого допису на сайті Sandfall: «Що ж, нам зараз нема чим поділитися, крім того, що ми поділилися на головній сторінці, це самий початок, ви знаєте. Але будьте впевнені, що цей блог скоро стане таким чудовим. Слідкуйте за оновленнями».

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Clair Obscur: Expedition 33 — гра з аматорськими початками, зібрана ентузіастами з Reddit і Soundcloud, тепер може стати головним хітом 2025 року. Наразі вона вже стала однією з другою за рейтингом грою цього року за версією Metacritic. Цікаво, що все тому, що одному розробнику набридла Ubisoft — і він вирішив зробити щось цікавіше. До речі, зараз Ubisoft переживає не найкращі часи — після придбання частки їхньої нової студії китайською Tencent акції впали до мінімуму 2013 року.

Джерело: Dexetro