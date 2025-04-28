Clair Obscur: Expedition 33 показала мільйон продажів за 3 дні і понад 115 тисяч активних гравців у Steam

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 має успішний та швидкий старт — лише за три дні після виходу її продажі перевищили мільйон копій.

Разом з тим кількість щоденних активних гравців в Steam має не гірші показники — 115 тисяч і продовжує зростати. Перший день релізу для студії Sandfall Interactive завершився тим, що було продано понад 500 тисяч. На момент написання новини Clair Obscur: Expedition 33 утримує рейтинг «дуже позитивний» у Steam — понад 92% відгуків гравців є позитивними. Схожий захват мала і преса — на Metacritic у гри майже ідеальний рейтинг користувачів, що рідкість для сучасних релізів.

За даними SteamDB, графік активності гравців Clair Obscur: Expedition 33 не показує ознак спаду — кількість гравців стабільно зростає. Вихідні суттєво вплинули на зростання онлайну, однак тенденція продовжилась і далі.

Критики й гравці відзначають гру за її дивовижну візуальну частину та інноваційну бойову систему. Clair Obscur поєднує покрокову бойову систему з діями в реальному часі: гравці можуть ухилятися, парирувати, контратакувати та комбінувати удари у ритмічних боях. До того ж система вільного прицілювання дозволяє бити у слабкі місця ворогів.

Сюжет гри розповідає про боротьбу Експедиції 33 з Художницею, яка щороку прокидається та стирає цілі покоління людей своїми малюнками. У гравців залишається один рік, щоб зупинити її та врятувати світ.

Світ Clair Obscur натхненний Прекрасною епохою Франції. Гравці подорожують сюрреалістичними локаціями, зустрічають незвичайних союзників і відкривають таємні області карти. Гру створили на Unreal Engine 5.

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Sandfall Interactive — невелика команда приблизно з 30 людей, однак результат їхньої роботи показує, що вихідці з Ubisoft мають, що показати нам. Враховуючи мільйон проданих копій лише за кілька днів і активний приріст гравців у Steam, Clair Obscur: Expedition 33 впевнено закріплюється серед найбільших успіхів року.

Гру випустили 24 квітня для PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК через Steam та Epic Games Store. Вона також доступна через Game Pass.

Джерело: Tech4Gamers / Gamereactor