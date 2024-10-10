Трейлер «The Order» — Джуд Лоу полює на неонацистів в кримінальній драмі Джастіна Курзеля

Новий фільм австралійського режисера Джастіна Курзеля заснований на реальних подіях, викладених у документальній книзі Кевіна Флінна та Гері Герхардта «The Silent Brotherhood» 1989 року — з розповіддю про досвідченого агента ФБР, який намагається перешкодити змові внутрішніх терористів, спрямованій на повалення федерального уряду.

Головного героя «The Order» зіграв Джуд Лоу, тоді як Ніколас Голт постає в ролі Боба Метьюза — завзятого расиста і лідера терористичної групи під назвою «Орден».

Зрежисував «The Order» Джастін Курзель, відомий за фільмом «Кредо вбивці» (заснований на серії ігор «Assassin’s Creed»), тоді як сценарій написав Зак Бейлін («Ґран Туризмо»).

Окрім Голта та Лоу серед акторського складу можна побачити Тая Шерідана («Нічний портьє»), Джерні Смоллетт («Хижі пташки»), Елісон Олівер («Солтберн») і Марка Марона.

У кінотеатрах «The Order» дебютує 6 грудня.