Trust Wallet інтегрує у криптовалютний гаманець ШІ-агентів: що вони можуть?

Оновлений Trust Wallet почав інтеграцію ШІ-агентів із Web3-функціями через відкриті протоколи. На першому етапі можливості доступні тільки розробникам через MCP-сервер і набір “skills” для Claude Code. Незабаром ці інструменти стануть доступними безпосередньо користувачам гаманця.





Що саме доступно зараз у Trust Wallet: MCP-сервер (Model Context Protocol) — стандарт, який дозволяє AI-агентам напряму підключатися до даних та інструментів Web3, наприклад переглядати документацію, баланс, транзакції, викликати API-функції без ручних інтеграцій. Маркетплейс навичок Claude Code містить пакети Web3-функцій, серед яких інтеграція з провайдерами Web3 (Ethereum, Solana, Cosmos, Bitcoin, Aptos, TON), управління HD-гаманцями, генерація адрес та підписання транзакцій більш ніж для 140 блокчейнів у бібліотеках Swift, Kotlin, TypeScript, Go. Про це Trust Wallet у досить схематичному вигляді сповістив у соцмережі Х.

“Trust Wallet AI:

— MCP-сервер для миттєвого доступу до документації Trust Wallet

— Маркетплейс відкритих навичок Claude Code

— AI-навички вбудовані в наші бібліотеки

Побудовано для розробників зараз. Користувачі — наступні”, — йдеться у запису.

ШІ-інструменти тепер також вбудовані в SDK і спрощують розробку мультичейн-додатків. Зараз розробник може, використовуючи ці функції, автоматизувати формування транзакцій, їх підписання, інтеграцію роботи з токенами і мережами, аналіз балансу чи ончейн-даних. Втім, реальних інструментів для виконання таких операцій безпосередньо у застосунку Trust Wallet поки немає: ШІ-асистент не з’явився в інтерфейсі і не може самостійно підписувати транзакції без попередньої розробницької інтеграції.

Інші гаманці та платформи також експериментують із подібними функціями. Coinbase у жовтні 2025 року запустила інструмент Payments MCP, який дозволяє ШІ-агентам, зокрема Claude або Gemini, взаємодіяти з криптогаманцями, переглядати баланси і виконувати транзакції стейблкоїнами. Phantom Wallet запровадив MCP-сервер для автоматичного виконання транзакцій і управління адресами через ШІ-агентів на підтримуваних мережах, включно з Solana. MetaMask Agent Wallet існує як “skill” у MCP-маркетплейсі та автоматизує взаємодію з MetaMask через браузер з обмеженнями безпеки, дозволяє створювати торгових ботів, періодичні свапи або ребалансування портфеля з контролем лімітів. Розробницькі MCP-сервери від сторонніх проєктів, зокрема Bit2Me і Hive Intelligence, забезпечують доступ до 51 інструмента управління портфелем, трейдингом, стейкінгом і зведеною інформацією про активи через ШІ-інтерфейси.

Конкретні приклади функцій ШІ-агента для криптовалют через MCP на рівні інструментів, а не інтерфейсу: перегляд балансу токенів і NFT на адресах, формування і підписання транзакцій після авторизації, перегляд історії транзакцій і статусів, моніторинг ринкових даних, DeFi-метрик, портфеля та on-chain-аналітики, управління позиціями, стейкінгом або трейд-операціями у деяких інтеграціях. На сьогодні є і обмеження: ШІ-асистенти не можуть отримати seed-фразу, доступ до пароля, експортувати приватні ключі чи змінювати налаштування без прямої авторизації користувача. Це зберігається навіть у проєктах MCP-гаманців із OAuth-контролем та обмеженими дозволами.

У порівнянні з MetaMask чи Coinbase, де MCP-інструменти вже дозволяють виконувати транзакції у тестових або обмежених сценаріях, Trust Wallet поки відкрив інструменти для розробників без інтегрованого ШІ-асистента у застосунку для звичайних користувачів. Немає офіційної дати, коли ці функції стануть доступними у релізній версії застосунку для масових користувачів Trust Wallet, але це обов’язкjво станеться. Таким чином, у криптосекторі AI-інтеграції на сьогодні — це насамперед розробницькі набори для автоматизації операцій, які можуть згодом стати частиною продуктів для кінцевих користувачів.





Джерело: Phemex