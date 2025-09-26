Новини Крипто 26.09.2025 comment views icon

Trust Wallet запускає Trust Moon — акселератор для Web3-стартапів із підтримкою Binance та AWS

author avatar

Андрій Шадрін

Редактор новин

Depositphotos

Гаманець Trust Wallet оголосив про створення Trust Moon — програми прискорення для крипто-проєктів, яка має стати точкою входу в екосистему для розробників і користувачів. Партнерами виступили великі гравці індустрії, серед яких Binance, BNB Chain, Polygon, MoonPay, AWS, YZi Labs та низка венчурних фондів.

Trust Wallet вже обслуговує понад 210 млн користувачів більш ніж у 100 блокчейнах, і саме ця аудиторія стає головною перевагою програми. Стартапи можуть відразу потрапити до гаманця — у спеціальні розділи, зокрема через інструменти Trust Alpha (оновлений Launchpool) та ігрові механіки Quest, отримати спільні маркетингові кампанії, менторство та прямий шлях у ширшу екосистему Binance. Найкращі команди зможуть швидше долучитися до програми BNB Chain Most Valuable Builder (MVB) та залучити фінансування від YZi Labs і партнерських фондів.

В епоху, коли зростає кількість криптопроєктів-“одноразок”, довіра користувачів стає критичною. Запуск акселератора з настільки великим партнерським пулом — спроба створити фільтр якості: стартапи проходять відбір за інноваційністю, масштабом та зрозумілою токеномікою. Для звичайних клієнтів і особливо для тримачів токена TWT обіцяють ранній доступ до нових проєктів, участь у аірдропах, квестах і новому Launchpool.

Українським користувачам, які після нещодавної заборони Trustee шукають альтернативу, Trust Wallet (у вигляді спільноти Trust Squad) може стати не лише гаманцем, а і майданчиком для навчання та пошуку роботи всередині екосистеми.

Trust Moon приймає заявки від команд на будь-якому етапі розвитку — від ідеї до зрілих продуктів. Пріоритетні напрями: DeFi, стейблкоїни та платежі, токенізація реальних активів (RWA), ігри й SocialFi, інфраструктура та AI×Web3. Якщо проєкт виявиться успішним, він може отримати не лише капітал, а й миттєву дистрибуцію серед сотень мільйонів користувачів гаманця — перевагу, яку звичайні акселератори не здатні дати.

Такий підхід може задати новий стандарт для індустрії: поєднання інвестицій, менторства та прямого доступу до величезної криптоспільноти стає вагомим аргументом на тлі ринку, де безпека і репутація важать більше, ніж швидкий хайп.

Джерело: CoinStats

