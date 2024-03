Трилогія оригінальних ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone доступна вже сьогодні на Xbox та PS за $39,99 — трейлер

Трилогія класичних ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вийшла на консолях Xbox та PlayStation. Видання Legends of the Zone доступне у Microsoft Store за $39,99 та включає всі три ігри S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Clear Sky та Call of Pripyat, при цьому кожна окремо коштує $19,99.

У дописі на Xbox Wire Microsoft пише: «Кожен елемент з оригінальних ігор було збережено та сумлінно перенесено на консоль завдяки наполегливій роботі GSC Game World та їхніх партнерів у Mataboo. Усе це створює чудову можливість для геймерів Xbox, щоб отримати базові знання про всесвіт STALKER напередодні запуску STALKER 2: Heart of Chornobyl, яка відбудеться в перший день Game Pass 5 вересня 2024 року».

Пізніше цього року GSC Game World випустить патч для Xbox Series X і версії S, який принесе додаткові графічні покращення та інші функції. Консольні версії також матимуть підтримку модів через mod.io, але це також буде доступно пізніше.

У своєму пресрелізі автори ігор S.T.A.L.K.E.R. додають: «Війна в Україні продовжується. GSC Game World підтримує нашу Батьківщину всіма доступними способами. Всім тим, хто також бажає доєднатися до допомоги Україні, ми рекомендуємо пройти за посиланням на офіційний благодійний фонд Володимира Зеленського, Президента України: https://u24.gov.ua/»

Джерела: GSC, Microsoft

