S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде 5 вересня 2024 року. Лист-звернення GSC Game World щодо переносу гри

Тільки що GSC Game World назвала “остаточну” дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — довгоочікувана гра вийде 5 вересня 2024 року. Реліз відбудеться одночасно на ПК, Xbox Series X|S та в Game Pass.

Це вже четверте перенесення релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 з моменту показу геймплею гаряче очікуваного продовження шутера на E3 2021 (ех, E3…), коли проєкт вперше отримав дату релізу — спочатку гру планували випустити 28 квітня 2022 року, на початку 2022 року студія перенесла реліз на 8 грудня 2022 року, потім на 2023 рік, і до цього моменту GSC Game World цілилася в перший квартал 2024 року. Донедавна багато хто вважав, що гра вийде у лютому 2024 року, а нещодавню появу на сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2 в Epic Games Store скриншотів з оновленим інтерфейсом деякі користувачі сприйняли як натяк на наближення релізу. Що ж, не так сталося, як гадалося.

Доведеться почекати ще кілька місяців, та, судячи з усього, більше перенесень не очікується, оскільки розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 вказують нову дату як “остаточну”. Також вони пообіцяли й надалі ділитися різними цікавими подробицями гри, і, найімовірніше, S.T.A.L.K.E.R. 2 стане одним з ключових тайтлів літніх ігрових виставок сезону 2024 року.

Трейлер з анонсом остаточної дати виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

Офіційний лист від GSC Game World, присвячений переносу релізу

Одночасно звернулася до гравців з листом, у якому прокоментувала рішення щодо перенесення гри. Нижче наводимо повний текст звернення.

Сталкери,

Минулого року, під час Gamescom 2023, ми нарешті змогли з вами зустрітися особисто. Як справжні друзі, ми сіли біля багаття та поділилися із вами маленькою частиною того, над чим працювали всі ці роки — демо S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Публічно, вперше.

Спочатку це була одноразова ініціатива, яка згодом розширилася до повноцінного турне від багаття до багаття у Франції, Бразилії, Сингапурі та інших країнах. Тисячі гравців змогли зіграти в гру і, що найголовніше, поділитися необхідним для нас фідбеком.

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І як справжні друзі — ви були щирими у своїх відгуках про гру. Надзвичайно вдячні за те, що звернули нашу увагу не тільки на позитивні, а й на негативні моменти. Проаналізувавши всі записи, коментарі та нотатки дійшли двох висновків. Один викликає радість, інший же вимагає більшої уваги.

Отже, перший висновок: Зона залишилась Зоною. За її образом та людською подобою. Гра відчувається та грається як S.T.A.L.K.E.R.. Атмосфера, хардкорний стиль, небезпечне та непривітне середовище — ваші слова, що нас неймовірно порадували. Адже з самого початку Зона задумувалась саме такою.

Другий висновок: спорядження в рюкзаку треба ще раз перевірити аби бути певним, що воно не підведе в найнеобхідніший момент. З технічної точки зору — гра ще потребує певного часу на доопрацювання.

Протягом усього відверто складного процесу розробки ми розуміли, що час — це головний ресурс і потреба для команди. Оцінивши масштаби робіт із полішингу і розуміючи, що не можемо випробовувати ваше терпіння занадто сильно, ми були націлені випустити гру в 1 кварталі 2024 року і працювали над тим, щоб вкластися у встановлені терміни.

Однак це не змінює того факту, що на початку цього року ми досі відзначаємо моменти технічної недосконалості, які треба виправити у S.T.A.L.K.E.R. 2 аби досягти того рівня якості, що очікують гравці.

Немає жодного способу зробити чергову затримку менш гнітючою, тож ми вирішили чітко пояснити наші причини відкласти гру заради чергової хвилі доопрацювань.

Фінальна дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — 5 вересня, 2024 року.

Ми знаємо, що ви чекаєте на цей момент — і повірте, ми теж. Але подорож в Зону вимагає додаткової підготовки, заради впевненості в її якості. Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Впродовж року ви точно побачите ще дуже багато інформації щодо гри.