Це майже напевно нова Divinity: таємницю загадкової інсталяції TGA розкривають торгові марки

Фото KingVision18, через PC Gamer

Нещодавно і ведучий The Game Awards Джефф Кили показав інсталяцію, присвячену невідомій грі, котру геймери знайшли за координатами. Дуже схоже, що це нова гра Divinity від Larian Studios.

Фанати ігор висували різні здогадки щодо загадкового тайтла: від серій Elder Scrolls чи Diablo до Resident Evil. Але нові торгові марки, зареєстровані днями в Європі, майже не лишають сумнівів. Один з логотипів практично повністю повторює знак на інсталяції, адже навряд це повний збіг.

Власник заявок не вказаний, але ідентифікатор символів пов’язує їх з торговою маркою Divinity — серії RPG, створеної Larian. MP1st робить припущення, що нові логотипи мають естетику попередніх назв та лого, а також оновлений змінений шрифт, котрий однозначно натякає саме на нову гру, а не на якесь перевидання тощо. Припущення про нову частину серії все ж здається дещо натягнутим, але зв’язок нових лого з Divinity та зі стелою у пустелі досить очевидний.

Загадкою лишається третій символ зі знайдених у заявках. Він схожий на позначення однієї зі здібностей в іграх серії, але навряд це вартувало б окремого логотипу. І все ж подібність теж відсилає до Divinity.

За оновленою інформацією джерела, директор з видавництва Larian підтвердив, що у студії немає планів щодо Divinity: Original Sin 3. Але ж ігри Original Sin — це відгалуження лінійки, а точніше приквели, і продовження франшизи може бути непов’язаним надто сильно з цими двома останніми власними іграми компанії. Larian багато експериментувала з назвами свого часу, а також видавала ігри у різних форматах: ізометричні, від третьої особи тощо, тож чекати можна чого завгодно.

There aren’t currently any plans for a new Divinity Original Sin 3 game but once we are ready to show what we’ve been working on we will 🙏 — Very AFK (@Cromwelp) December 9, 2025

Генеральний директор Larian Studios Свен Вінке казав, що їхній наступний проєкт буде у всесвіті Divinity, але потребуватиме багато часу. У жовтні 2024 року, Вінке натякнув, що знадобиться “ще п’ять років”, перш ніж вони зможуть повернутися до церемонії нагородження та виграти більше призів після Baldur’s Gate 3, що фанати сприйняли як те, що студія може націлитися на запуск у 2029 році.

Автор цієї новини фанат Divinity від найпершої гри (крім Dragon Commander, вибачте) і з великим ентузіазмом чекає на нову історію. Свого часу мене навіть дещо засмутив випуск Larian Baldur’s Gate 3 — адже це відтерміновувало чергову Divinity. Але відтоді пройшло вже багато часу.