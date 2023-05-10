«Це не комп’ютерна графіка‎» — Кріса Гемсворта підпалювали у реальності під час знімань бойовика «Евакуація 2» для Netflix

Цього літа Кріс Гемсворт повертається до ролі Тайлера Рейка у бойовику «Евакуація 2», який вийде на Netflix 16 червня.

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Продюсери та сценаристи фільму – брати Джо та Ентоні Руссо, а в режисерське крісло знову повернувся Сем Гарґрейв, який дебютував у цій ролі в першій частині. Раніше він працював координатором трюків у фільмах «Месники: Завершення, «Месники: Війна нескінченності» та «Перший месник: Протистояння».

На початку квітня Netflix випустив офіційний трейлер «Евакуації 2», в якій Тайлер Рейк розкидує ворогів рукою, охопленою вогнем, під час втечі з в’язниці. Автори фільму кажуть, що для цього не використовували комп’ютерну графіку, а Гемсворта щоразу підпалювали у реальності під час знімань 20-хвилинної сцени.

«Для мене образ Гемсворта, який лупцює в’язнів у вогні й на снігу, був тим, повз що я не міг пройти. Знімаю капелюха перед Крісом. Це був не CG-вогонь, ми підпалювали його знову і знову. Думаю знайдеться небагато людей, у тому числі зірок Голлівуду, які дозволять підпалити їх для знімань», – розповів Гарґрейв.

Щоправда, підпалювали не все тіло, а лише руку, підготувавши для цього спеціальне вбрання. Сценарист фільму Джо Руссо зазначав, що цей 20-хвилинний екшен – «найбожевільніший в історії кіно». Знімалось усе це не за один дубль, хоча в результаті дія виглядатиме як один послідовний кадр.

Перший фільм «Евакуація» вийшов на Netflix у квітні 2020 року й отримав змішані оцінки критиків – Гемсворта хвалили за акторську гру та трюки, а сюжет називали «слабким» та відзначали завелику кількість сцен насилля. Попри це, фільм прийшовся до смаку багатьом глядачам та отримав рекордні перегляди (стрічка увійшла у четвірку найпопулярніших стрімінгових фільмів 2020 року), тож Netflix вже у 2021 році взявся знімати продовження.

У сиквелі головний герой має врятувати сім’ю безжального грузинського гангстера з в’язниці. І навряд ці пригоди минуть без проблем. До акторського складу, крім самого Гемсворта, увійшли Гольшіфте Фарахані та Адам Бесса в ролях Нік та Яза Хан, членів команди найманців Рейка, а також новачки Даніель Бернгардт і Тінатін Далакішвілі.