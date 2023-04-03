«Евакуація 2» – офіційний трейлер сиквелу бойовика Сема Гарґрейва, де персонаж Кріса Гемсворта «оживає» для нового завдання

Найманець Тайлер Рейк повертається у продовженні «Евакуації» для виконання чергової смертельної місії.

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На цей раз головний герой у виконанні Кріса Гемсворта (більш відомий за роллю Тора в кіновсесвіті Marvel) має врятувати сім’ю безжального грузинського гангстера з в’язниці. І навряд ці пригоди минуть без проблем…

Офіційний трейлер другої частини «Евакуації» з’явився після того, як Гемсворт анонсував його появу 2 квітня в Instagram. У короткому промо Кріс звернувся до шанувальників:

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«Ви ж не думали, що його можна зупинити? Тайлер Рейк живий. Тизер-трейлер «Евакуації 2» вийде вже завтра».

На відео Гемсворта немає жодного кадру з сиквелу, але є зображення повідомлення «Тайлер Рейк живий», яке демонструвалося по всьому світу як частина маркетингової кампанії фільму.

Перший фільм вийшов на Netflix у квітні 2020 року й отримав змішані оцінки критиків – Гемсворта хвалили за акторську гру та трюки, а сюжет називали «слабким» та відзначали завелику кількість сцен насилля. Попри це, фільм прийшовся до смаку багатьом глядачам та отримав рекордні перегляди (стрічка увійшла у четвірку найпопулярніших стрімінгових фільмів 2020 року), тож Netflix вже у 2021 році взявся знімати продовження.

У першій частині Рейк намагався врятувати викраденого сина кримінального авторитета.

Режисер стрічки «Месники: Завершення» Джо Руссо, який став співавтором сценарію та продюсером першого фільму, минулого року розповів, чим продовження відрізнятиметься від оригіналу:

«Дія відбувається в іншій частині світу. Вона має інший темп, інший тон. І це, на нашу думку, цікавий спосіб підійти до серіалізації історії в тому, що друга частина буде більш дивною і несподіваною, а глядачі не отримають точно такий самий фільм, як минулого разу».

У режисерське крісло знову повернеться Сем Гарґрейв, який дебютував у цій ролі в першій частині. Раніше він працював координатором трюків з Руссо у фільмах «Месники: Завершення, «Месники: Війна нескінченності» та «Перший месник: Протистояння».

До акторського складу увійшли Гольшіфте Фарахані та Адам Бесса в ролях Нік та Яза Хан, членів команди найманців Рейка, а також новачки Даніель Бернгардт і Тінатін Далакішвілі.

Офіційний трейлер

Окрім першого погляду на дівчину, яка є новою метою евакуації Рейка, у трейлері демонструють сцену запальної бійки на даху поїзда, що рухається. Попри те, що у першому фільмі було чимало потужних хореографічних сцен боротьби, у сиквелі це, схоже, виведуть на новий рівень.

Про виживання Рейка натякали після завершення оригінального фільму, а у другій частині, ймовірно, нададуть подробиці того, що сталося з ним після вогнепального поранення в шию та падіння в річку. У трейлері кажуть, що Рейк пережив клінічну смерть у лікарні та демонструють героя у комі.

«Евакуація 2» виходить на Netflix 16 червня.