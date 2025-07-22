Цей робот працює автономно і безперервно — доки є батарейки на складі

Walker S2/Youtube

Китайська компанія UBTech представила модель людиноподібного робота, здатного самостійно замінювати собі батареї та працювати 24 години 7 днів на тиждень.

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Робот Walker S2 заввишки 162 сантиметри і важить 43 кг. Він працює від 48-вольтової літієвої батареї у двоакумуляторній системі. Він може ходити протягом 2 годин, або стояти протягом 4 годин до розряду батареї. Повна зарядка акумулятора займає 90 хвилин.

Однак замість того, щоб залежати від людини-оператора у питанні зміни акумуляторів, робот самостійно підходить до зарядної станції і міняє акумулятори протягом усього 3 хвилин. Він також самостійно може визначати заряд, що залишився і приймати рішення щодо заміни в залежності від пріоритету задач.

Робот призначений для використання на промислових підприємствах або у сфері обслуговування, наприклад, привітання та зустрічі клієнтів у громадських місцях. Walker S2 має 20 ступенів свободи — способів, якими можуть рухатись його суглоби чи механізми. Він також сумісний з Wi-Fi та Bluetooth.

Walker S2 оснащений передовою технологією балансування потужності двох батарей і використовує стандартизовані акумуляторні модулі оптимізації продуктивності. Така система дозволяє роботу переключатись з працюючої батареї на резервну у випадку розряду або відмови основної.

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Раніше в цьому році UBTech представила першу у світі систему, що дозволяла керувати кількома гуманоїдними роботами одночасно, що спільно працюють над виконанням завдання. Ефективність було продемонстровано на на інтелектуальній фабриці Zeekr з підтримкою 5G. Заснований на платформі BrainNet від UBTech хмарний штучний інтелект об’єднує одразу кілька роботизованих систем для прийняття високоефективних рішень і розподільного керування кількома завданнями одночасно.

Система базується на крупномасштабній мультимодальній моделі мислення і керує складним плануванням виробничих ліній та приймає рішення. Роботизовані системи під загальним контролем отримують завдання і виконують їх максимально оперативно і точно.

Система створена на основі технології логічного мислення DeepSeek-R1 та навчена на реальних даних, отриманих із заводських налаштувань автомобілів. Використовуючи технологію доповненої генерації даних (RAG), модель адаптується до робочих функцій і покращує продуктивність на робочих станціях.

На підприємстві Zeekr тепер десятки Walker S1 спільно виконують такі завдання, як збирання, перевірка та транспортування деталей. Використовуючи семантичну VSLAM та загальне картографування, вони безперешкодно координують свої дії за допомогою навігації на основі зору та гнучкого маніпулювання.

Джерело: LiveScience; Interesting Engineering