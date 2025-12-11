"Тут сталося щось дуже погане": український трейлер фільму "Сайлент Гілл. Повернення", реліз — 22 січня

Сайлент Гілл. Повернення / Adastra

Компанія Adastra Cinema представила офіційний український трейлер фільму “Сайлент Гілл. Повернення”, який екранізує гру Silent Hill 2.

За сюжетом, таємничий лист змушує Джеймса Сандерленда вирушити до містичного Сайлент Гілл на пошуки втраченого кохання. Проте замість жвавого містечка, чоловік потрапляє в моторошний осередок справжніх кошмарів та жахливих монстрів.

Головні ролі у стрічці зіграли Джеремі Ірвін (“Клуб молодих мільярдерів”) та Ханна Емілі Андресон (“Пила 8”). Режисером знову виступив Крістоф Ганс, який працював над “Сайлент Гілл” 2006 року. Цікаво, що від початку він хотів екранізувати саме другу частину гри, оскільки вважав її найулюбленішою серед фанів і дуже емоційною. Однак зрештою взявся за першу, аби подати історію загадкового містечка послідовно.

Раніше Ганс підтвердив, що монстрів у стрічці гратимуть танцюристи та акробати в протезному гримі, як і в першому фільмі. На думку режисера, сюжет фільму “препарує” відомий міф про Орфея, що спускається до підземного царства за своєю Еврідікою, проте він водночас сповнений гостроти та небезпеки, адже розгортається у справжньому місті кошмарів.

Silent Hill 2 — це психологічний survival horror з елементами екшену та квесту, який був виданий Konami у 2001 році. Майже одразу гра стала бестселером і на цей час входить до переліків найкращих ігор всіх часів. Як зазначали розробники, її художній стиль формувався під впливом кіноробіт Девіда Кроненберга, Девіда Фінчера, Альфреда Гічкока та Девіда Лінча. Тож не дивно, що рано чи пізно цей ігровий шедевр мав отримати свою кіноадаптацію.

Фільм “Сайлент Гілл. Повернення” вийде в українських кінотеатрах 22 січня 2026 року.

Трейлер (українською)