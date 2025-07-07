Новини Ігри 07.07.2025 о 17:35 comment views icon

Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»

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Маргарита Юзяк

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Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Ніл Дракманн / Instagram

Креативний директор The Last of Us і співголова Naughty Dog Ніл Дракманн знайшов RPG-гру, яка залишила його в захваті.

Ніл Дракманн буквально сказав, що гра стала однією з найкращих, в які йому доводилося грати. Свій емоційний відгук він залишив після того, як закінчив сюжетну лінію. Можливо для когось не буде здивуванням, але мовиться про RPG Clair Obscur: Expedition 33.

«Я в захваті. Це одна з найзворушливіших і найкреативніших історій, у які я грав за останній час», — додає співголова Naughty Dog.

Не дивно, що грою захопився навіть Дракманн — з квітня Clair Obscur від французької студії Sandfall Interactive вже зібрала цілу хвилю схвальних відгуків. Осторонь не залишилися впливові люди у гейм-індустрії. Один зі співтворців Dragon Age порівняв її з Baldur’s Gate 3, але в контексті RPG. Представник видавця Baldur’s Gate 3 припустив, що гра потенційно може подолати планку 8–10 млн копій — і принаймні третина шляху вже пройдена. А Хідео Кодзіма ще до релізу Death Stranding 2 назвав команду розробників спритною. А ось представник CDPR, відповідальний за спільноту The Witcher 4 та Cyberpunk 2077 казав: «Нам потрібно більше таких ігор».

Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Допис, в якому Ніл Дракманн називає Clair Obscur: Expedition 33 «однією з найкреативніших» ігор / Instagram

Clair Obscur: Expedition 33 позиціюють як AA-реліз, що виглядає як AAA — гру з помірним бюджетом, але амбітною постановкою. Команда розробки складається всього з 32 людей (або 33, якщо рахувати голову студії — вихідця Ubisoft), але результат кращий за великі студії. Гра поєднала ностальгійні елементи покрокових RPG з сучасним технічно відточеним форматом. Особливо виділяють бойову систему та сюжет, який зачепив навіть творця Uncharted.

Усе це підживлює очікування перед майбутнім сезоном нагород, де Clair Obscur, схоже, буде серед фаворитів. Якщо гра змусила людину, яка створила The Last of Us, та решту інших впливових персон назвати її «найкреативнішою» за роки — це точно не лишиться непоміченим.

Джерело: Games Radar

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