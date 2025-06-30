Death Stranding 2 «плавить» PS5 — і в цьому винен не геймплей

Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Death Stranding 2 не лише стала найочікуванішим релізом 2025 року, але й сама вирішує, коли треба вимикати PS5. І назвати це ігровою механікою не вийде.

Death Stranding 2 викликала нову технічну проблему: у багатьох гравців гра спричиняє перегрів PlayStation 5, зокрема базових моделей і PS5 Slim. Найпарадоксальніше, що консоль ламається не під час катсцен чи навантажених локацій, а при відкритті… звичайної карти. Гравці на Reddit скаржаться, що саме екран карти в Death Stranding 2 доводить їхню PS5 до межі. Після її відкриття система починає перегріватися до критичних температур — настільки, що деякі консолі просто вимикаються без попередження.

Проблема стосується не лише стандартної PS5. Хоча переважна більшість скарг надходить від власників базових моделей і Slim, у кількох обговореннях також згадують перегрів PS5 Pro — хоч і рідше. Імовірно, винна якась специфіка відображення карти: GPU починає працювати на межі, можливо через обмеження фреймрейту чи анімацію шару об’єктів.

Інші підтверджують, що після останнього патчу ситуація трохи покращилася, але проблема все одно залишилася. Наразі це неофіційно визнаний баг, і Kojima Productions поки що не випустила повноцінного виправлення. Тож поки Кодзіма готує наступний патч, гравцям радять не зависати над картою більше кількох секунд — або просто грати з відкритим вікном чи інтуїцією.

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Джерело: Tech4Gamers