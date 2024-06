Творці «М3ГАН» / M3GAN знімуть еротичний трилер SOULM8TE у тому ж кіновсесвіті

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Atomic Monster Джеймса Вана та Blumhouse Джейсона Блума знімуть фільм SOULM8TE, чим створять окремий всесвіт «М3ГАН» / M3GAN. Стрічка просувається досить швидко: реліз SOULM8TE вже запланований на 2 січня 2026 року. Метою проєкту заявлене повернення до трилерів 1990-х років, але з сучасним, технологічним відтінком.

«SOULM8TE — це захопливе та спокусливе доповнення до всесвіту M3GAN», — каже Джеймс Ван.

Кейт Долан, яка зняла трилер 2021 року «You Are Not My Mother», бере участь у постановці фільму. Вона також переписала сценарій, який початково був написаний Рафаелем Джорданом. Авторами історії є Джеймс Ван, Інгрід Бісу та Рафаель Джордан. Майкл Клір і Джадсон Скотт з Atomic Monster є виконавчими продюсерами, разом з Інгрід Бісу. Алейна Гластал є виконавчим директором проєкту.

Описаний як еротичний трилер, фільм розповідає про те, як чоловік купує андроїда зі штучним інтелектом, щоб пережити втрату своєї нещодавно померлої дружини. Намагаючись створити справді розумного партнера, він ненавмисно перетворює нешкідливого любовного бота на смертоносну «споріднену душу».

«По суті, я розглядаю цей фільм як дослідження стосунків і самотності. Попри технологічний прогрес, існують незмінні людські істини, яких ми не можемо уникнути, і я з нетерпінням чекаю можливості заглибитися в це», — розповідає Кейт Долан.

Сиквел «М3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0 вийде 27 червня 2025 року. Зірки Еллісон Вільямс і Вайолет Макгроу повернуться, головну роль у фільмі зіграє українка Іванна Сахно. Перша стрічка мала великий успіх та зібрала $181 млн за бюджету $12 млн.

Джерело: The Hollywood Reported

