Twitch заборонив транслювати ігровий процес на груди та сідниці

Сервіс Twitch оновив правила спільноти та заборонив концентрацію уваги в стримах на грудях та сідницях. Відповідно до оновлення, починаючи з 29 березня, «контент, який зосереджується на інтимних частинах тіла протягом тривалого періоду часу, не буде дозволений».

Цей крок є цілеспрямованою відповіддю на новий тренд у Twitch, коли стримери проеціюють ігровий процес на певні частини свого тіла, зокрема на груди чи сідниці, використовуючи їх як своєрідний зелений екран.

Цю тенденцію популяризувала стримерка Morgpie, відома тим, що розширює межі політики Twitch. Раніше цього місяця вона транслювала себе, граючи у Fortnite, а ігровий процес проеціювався на її сідниці.

I’ve officially seen it all 💀pic.twitter.com/gZ96jSa3hD — ryan 🤿 (@scubaryan_) March 16, 2024

Під час іншого ефіру вона була одягнена в зелену сорочку з вирізами, завдяки чому глядач міг бачити лише голову та груди. Інші стримери скористалися новою метапроекцією ігрового процесу на різні частини тіла. Але після оновлення правил така діяльність стане забороненою.

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Це не перша спроба Twitch регламентувати зайву сексуалізацію стримів. У грудні Twitch пом’якшив правила та дозволив «навмисно виділяти груди, сідниці або тазову область», якщо відео отримає спеціальну мітку, що попереджатиме глядачів. Також були деякі інші послаблення, що стосуються сексуального контенту на стримах. Проте за кілька днів компанія скасувала це пом’якшення, оскільки стримери почали зловживати ними. Потім, у січні, Twitch знову оновив свій регламент, щоб заборонити неявну оголеність після того, як творці, включаючи Morgpie, транслювали себе під кутом, який припускав, що вони не одягнені.

Джерело: The Verge

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