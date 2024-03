Twitch заборонив транслювати ігровий процес на груди та сідниці

Сервіс Twitch оновив правила спільноти та заборонив концентрацію уваги в стримах на грудях та сідницях. Відповідно до оновлення, починаючи з 29 березня, «контент, який зосереджується на інтимних частинах тіла протягом тривалого періоду часу, не буде дозволений».

Цей крок є цілеспрямованою відповіддю на новий тренд у Twitch, коли стримери проеціюють ігровий процес на певні частини свого тіла, зокрема на груди чи сідниці, використовуючи їх як своєрідний зелений екран.

Цю тенденцію популяризувала стримерка Morgpie, відома тим, що розширює межі політики Twitch. Раніше цього місяця вона транслювала себе, граючи у Fortnite, а ігровий процес проеціювався на її сідниці.

I’ve officially seen it all 💀pic.twitter.com/gZ96jSa3hD

— ryan 🤿 (@scubaryan_) March 16, 2024