У Twitter підтвердили, що навмисно заблокували Tweetbot, Twitterrific та інші сторонні клієнти

Стороннім програмам цілеспрямовано заблокували доступ до використання API Twitter, підтвердили у соцмережі. Без доступу до основного коду Tweetbot, Twitterrific, Birdie, Echofon та інші популярні клієнти не мають можливості функціонувати.

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Обліковий запис Twitter Dev повідомив, що соцмережа “застосовує свої давні правила API — зміну, яка може призвести до того, що деякі програми не працюватимуть.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. — Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

Інформації про те, які правила порушили заблоковані клієнти, не надано, і це перший випадок, коли Twitter прокоментував збої у сторонніх застосунках, які почалися минулого четверга. До цього вважалось, що їх причиною може бути якась помилка.

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Оскільки Twitter протягом кількох днів відмовлявся коментувати ситуацію, стало зрозуміло, що це було навмисне рішення. The Information повідомляв, що у внутрішньому каналі Slack старший інженер-програміст Twitter пояснив, що “призупинення” було зроблено навмисно, припускаючи, що багато співробітників навіть не знали про те, що відбувається.

Розробники Iconfactory і Tapbots (відповідальні за Twitterrific і Tweetbot відповідно) не отримали попереджень про припинення роботи та також не надали інформацію про те, чому їхні програми перестали працювати.

Сторонні застосунки Twitter успішно існували роками й нині невідомо, чи відновлять їм доступ до API, після того, як будуть внесені зміни. Tweetbot, що був створений понад 10 років тому, має велику аудиторію користувачів, команди розробників та великі інвестиції.

MacStories назвав дії Twitter “ганебними” та “непрофесійними”, і що соцмережа продемонструвала “повну відсутність поваги” до ролі, яку сторонні програми зіграли в її успіху.

Tapbots нині прискорює розробку Ivory, свого застосунку для соціальної мережі Mastodon, а Крейг Гокенберрі з Twitterrific сказав, що досліджуватиме концепцію справді універсальної хронологічної стрічки, що використовує відкриті стандарти.

Джерело: Macrumors