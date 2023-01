У Twitter підтвердили, що навмисно заблокували Tweetbot, Twitterrific та інші сторонні клієнти

Стороннім програмам цілеспрямовано заблокували доступ до використання API Twitter, підтвердили у соцмережі. Без доступу до основного коду Tweetbot, Twitterrific, Birdie, Echofon та інші популярні клієнти не мають можливості функціонувати.

Обліковий запис Twitter Dev повідомив, що соцмережа “застосовує свої давні правила API — зміну, яка може призвести до того, що деякі програми не працюватимуть.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023