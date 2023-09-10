Twitter X розміщує приховану немарковану рекламу у каналах користувачів

Протягом останніх днів надходили численні повідомлення про те, що у хронології повідомлень користувачів соціальної мережі X, раніше відомої як Twitter, з’явилися приховані рекламні пости, котрі ніяк не відмічені.

Користувачі виявили численні оголошення, які не мають звичайної мітки «Ad», яка ідентифікує публікацію як оплачену рекламу, а не «рідну» публікацію власника акаунту. Очевидно, що ці дописи є рекламою – якщо натиснути на три крапки, видно, це рекламний пост.

WOW. It looks like X is no longer marking all paid posts as “ads.” A follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake a “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O — Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023

Нандіні Джаммі, співзасновниця моніторінгової групи Check My Ads, показала зразки таких повідомлень у її обліковому запису Twitter X, що зїявилися протягом останніх кількох днів. Некомерційна група відстежує проблему та заохочує користувачів X повідомляти про будь-які приклади, які вони знайдуть.

We’ve gotten some great examples from you all of Twitter ads that aren’t marked as ads. Keep those screenshots coming to [email protected], along with how you’re using Twitter (iOS/Android app or web). pic.twitter.com/wIXsiLzCj0 — Check My Ads (@CheckMyAdsHQ) September 8, 2023

Окрім того, що реклама без позначок дратує користувачів, які можуть помилково вважати, що платформа показує публікації з облікових записів, ця проблема також може спричинити додаткові проблеми X з FTC.

«FTC має розпочати розслідування використання компанією X прихованої реклами, та з’ясувати, чи бере участь X в оманливій бізнес-тактиці. Треба вимагати від X видалення будь-яких даних, які він або його рекламні партнери зібрали у своїх користувачів, на додаток до накладення штрафів та інших санкцій. Хіба Ілон Маск не знає, що X ніколи не зможе ефективно підтримуватися рекламою, враховуючи середовище, яке він розв’язав у Twitter? Спроба замаскувати рекламу під контент говорить про фінансовий відчай – не найкращий спосіб донести до рекламодавців, що сайт «безпечний для бренду», — говорить Джеффрі Честер, виконавчий директор Центру цифрової демократії, організації з цифрових прав, захисту споживачів і конфіденційності.

Незрозуміло, чи стали немарковані оголошення результатом помилки або навмисної зміни. Мережа X ніяк не прокоментувала це.

Джерела: TechCrunch, Engadget