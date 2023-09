Twitter X розміщує приховану немарковану рекламу у каналах користувачів

Протягом останніх днів надходили численні повідомлення про те, що у хронології повідомлень користувачів соціальної мережі X, раніше відомої як Twitter, з’явилися приховані рекламні пости, котрі ніяк не відмічені.

Користувачі виявили численні оголошення, які не мають звичайної мітки «Ad», яка ідентифікує публікацію як оплачену рекламу, а не «рідну» публікацію власника акаунту. Очевидно, що ці дописи є рекламою – якщо натиснути на три крапки, видно, це рекламний пост.

WOW. It looks like X is no longer marking all paid posts as “ads.”

A follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake a “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O

— Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023