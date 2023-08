X (Twitter) тестує публікацію новин без заголовків ─ лише зображення та посилання

Ілон Маск продовжує проводити експерименти із соціальною мережею X (раніше відомою як Twitter). На цей раз він захотів видалити з публікацій заголовки новинних матеріалів.

Передбачається, що в результаті цих змін повідомлення будуть містити лише головне зображення з новини та посилання на неї. Заголовок, що пояснює зміст новини чи статті, видалятиметься силами X перед публікацією. Також користувач або видавець зможе додати будь-який власний текст, щоб описати суть новини або прокоментувати її. При цьому зображення також виконуватиме роль посилання на новину.

(if this text was not here, all you would see is this image with no context, no headline, no description — but it would be a clickable article) pic.twitter.com/XIhUQymnv4

— Kylie Robison (@kyliebytes) August 22, 2023