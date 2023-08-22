Новини Софт 22.08.2023 о 09:46

X (Twitter) тестує публікацію новин без заголовків ─ лише зображення та посилання

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Вадим Карпусь

Автор новин

Ілон Маск продовжує проводити експерименти із соціальною мережею X (раніше відомою як Twitter). На цей раз він захотів видалити з публікацій заголовки новинних матеріалів.

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Передбачається, що в результаті цих змін повідомлення будуть містити лише головне зображення з новини та посилання на неї. Заголовок, що пояснює зміст новини чи статті, видалятиметься силами X перед публікацією. Також користувач або видавець зможе додати будь-який власний текст, щоб описати суть новини або прокоментувати її. При цьому зображення також виконуватиме роль посилання на новину.

У X вже розпочали тестування цієї функції. Однак поки не повідомляється, коли вона буде запущена і чи взагалі вона буде запущена.

«Це те, чого хоче Ілон», – заявило джерело. «Вони показали її рекламодавцями, яким це не сподобалося, але це відбувається».

Зазначається, що видалення заголовків дозволить зменшити висоту окремих публікацій, що допоможе відображати більше контенту у стрічці користувачів. Крім того, Ілон Маск «вважає, що ця зміна допоможе приборкати клікбейт».

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Джерело: The Verge

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