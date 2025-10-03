Ютубери скорочують залежність від YouTube: диверсифікація бізнесу як шлях до стабільності

YouTube вже не годує? Як ютубери запускають бренди й компанії / Depositphotos

YouTube став найбільшою платформою у світі, яка відкрила безліч можливостей для авторів заробляти на життя. У червні компанія повідомила, що її креативна екосистема додала понад $55 млрд у ВВП США та створила більш ніж 490 тис. повноцінних робочих місць.

Втім, багато YouTube-авторів зменшили залежність від рекламних доходів і партнерських угод з брендами. Причин кілька. По-перше, рекламна виручка є непередбачуваною. YouTube постійно оновлює правила, і частина авторів стикається з проблемами у монетизації відео, що одразу б’є по заробітках. Крім того, доходи від реклами й партнерських угод можуть зникати миттєво.

Розуміючи цю нестабільність, блогери більше не є лише творцями контенту. Вони перетворюються на вертикально інтегровані медіакомпанії, розбудовуючи паралельні бізнеси — від лінійок продуктів і власних брендів до офлайн-мереж, які здатні пережити зміни алгоритмів чи правил платформи. У деяких випадках саме ці бізнеси ростуть швидше й стабільніше, ніж самі YouTube-канали.

MrBeast

Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast (442 млн підписників), є не лише найбільшим блогером на платформі, а й найагресивнішим підприємцем. Його бізнес розпочався з інтернет-магазину мерчу ShopMrBeast у 2018 році, а вже згодом переріс у масштабний портфель. Зокрема, бренд Feastables, запущений три роки тому, стартував із шоколадного батончика MrBeast Bar, який за перші 72 години приніс понад $10 млн та понад 1 млн проданих одиниць.

У 2024 році Feastables заробив близько $250 млн доходу та понад $20 млн прибутку, тоді як його медіабізнес показав збиток у близько $80 млн. Сьогодні Feastables прибутковіший, ніж сам контент MrBeast чи навіть його масштабне шоу Beast Games на Prime Video.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Інші проєкти Дональдсона:

Lunchly — бренд харчових продуктів, створений разом із Логаном Полом і KSI;

MrBeast Lab — лінійка іграшок;

MrBeast Burger — франшиза швидкого харчування;

Viewstats — платформа аналітики.

Він навіть намагався придбати американський підрозділ TikTok, приєднавшись до American Investor Consortium, створеного засновником Employer.com Джессі Тінслі. А нещодавно MrBeast оголосив план запуску власного MVNO (мобільного віртуального оператора), для чого може співпрацювати з AT&T, T-Mobile чи Verizon.

Emma Chamberlain

Емма Чемберлен, яка прославилася ще у 2016 році як підлітковий влогер, сьогодні має понад 12 млн підписників і власний бізнес у кавовій індустрії.

У 2019 році вона запустила бренд Chamberlain Coffee, що пропонує холодні напої, капсули, мелену й зернову каву, а також чай і матча. У 2023 році компанія мала великий прорив, вивівши на ринок готові латте в банках і досягнувши приблизно $20 млн доходу (за даними Forbes). У січні бренд відкрив першу офлайн-точку після продажів онлайн і через мережі Target, Sprouts та Walmart.

За прогнозами Business Insider, у 2025 році виручка Chamberlain Coffee зросте більш ніж на 50% і перевищить $33 млн, а прибутковості бренд планує досягти у 2026 році.

Logan Paul

Логан Пол (23,6 млн підписників), який нині більше відомий як реслер, має не менш гучний бізнес.

Його енергетик Prime, створений разом із KSI, у 2023 році досяг понад $1,2 млрд продажів. Проте згодом бренд зіштовхнувся з падінням попиту, проблемами через високий вміст кофеїну та судовими позовами. У Великій Британії продажі скоротилися приблизно на 70% у 2024 році.

Інший його бізнес — Maverick Apparel, який у 2020 році заробив від $30 до $40 млн.

Його брат, Джейк Пол, також активно інвестує: він співзаснував Anti Fund, який фінансував стартапи на кшталт OpenAI, Anduril, Ramp і Cognition. Джейк також має чоловічий косметичний бренд W і платформу для ставок Betr.

Ryan’s World

13-річний Райан Каджі став відомим завдяки оглядам і розпаковкам іграшок, а його канал Ryan’s World сьогодні має близько 40 млн підписників.

У 2020 році його лінійка іграшок і одягу принесла понад 2$50 млн доходу. Надалі бренд розширився на власне телешоу та застосунок із освітнім контентом для дітей.

Rosanna Pansino

Розанна Панзіно, відома кулінарка з YouTube (14,8 млн підписників), популяризувала випічку з елементами попкультури, ігор та кіно. Вона випустила кілька кулінарних книжок, а також продає інструменти для випічки на Amazon та в інших мережах. Її бренд Nerdy Nummies перетворився на впізнавану лінійку товарів.

Схожим шляхом пішли інші автори: наприклад, Andrew Rea (Babish) із власним брендом Babish Cookware у 2021 році та дует Rhett & Link із серією MishMash Cereal.

Michelle Phan

Мішель Фан прославилася ще у 2007 році завдяки урокам макіяжу й стала однією з перших beauty-інфлюенсерок, що успішно монетизували контент. Вона співзаснувала популярний сервіс підписки Ipsy та створила власний бренд косметики EM Cosmetics.

Huda Kattan

Худа Каттан у 2013 році заснувала глобально відомий бренд Huda Beauty, який приносить сотні мільйонів доларів щорічного доходу. У 2017 році вона продала міноритарну частку компанії фонду TSG Consumer Partners, але у 2024 році викупила її назад після конфлікту бачень щодо розвитку бізнесу.

Серед інших beauty-брендів від YouTube-зірок можна назвати Jeffree Star Cosmetics та Tati Beauty.

Ці історії ютуберів показують нову реальність: реклама вже не є гарантією стабільного заробітку. Успіх у цифрову епоху залежить від диверсифікації — побудови власних брендів, офлайн-бізнесів і продуктів, які працюють незалежно від алгоритмів YouTube. Отже, вплив авторів відео на YouTube виходить далеко за межі платформи, формуючи цілі екосистеми навколо їхніх імен.

Джерело: techcrunch