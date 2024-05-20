Спам, хлам… і слоп? Зумери вигадали нове слово на позначення «ШІ-сміття» в Інтернеті

Дослівний переклад слова «slop» — помиї, і саме так пропонують називати нашестя небажаних творів штучного інтелекту в Інтернеті.

Слоп здебільшого функціонує для створення видимості існування контенту, отримання прибутку від реклами та спрямування уваги з пошукових систем на певні сайти.

Мова йде не лише про медіа, а й про текстову «творчість». Завдяки штучному інтелекту для будь-якого запиту можна створити нескінченну кількість зображень та історій, а потім ще підсипати штучних коментарів. Якщо на сайт зайдуть всього пара користувачів і клацнуть пару разів на рекламу, витрати на їх створення окупляться. Але як і у випадку спаму, загальний ефект слопу негативний: втрачені час та зусилля користувачів, які намагатимуться серед сміття відшукати те, що їм дійсно потрібно.

«Я вважаю, що придумати назву для цього справді важливо, тому що це дає людям спосіб говорити про проблему», — каже розробник Саймон Віллісон, один із перших прихильників терміну «слоп». «До того, як термін «спам» увійшов у загальний вжиток, не всі розуміли, що небажані рекламні повідомлення — це погана поведінка. Сподіваюся, що «слоп» матиме такий самий вплив і зможе дати зрозуміти людям, що створення та публікація неперевіреного контенту, створеного ШІ, це погано».

Віллісон послався на нашумілу статтю Microsoft, створену ШІ — про продовольчий банк Оттави, який вказували як визначне місце канадської столиці. Серед інших прикладів — книги, створені ШІ (грибники-аматори, до прикладу, радили уникати тематичних книг на Amazon, які, потенційно, містили шкідливі поради й могли змусити когось з’їсти насправді смертельний гриб).

Окремо варто згадати про Facebook, який і так мав проблеми з модерацією, а з розквітом ШІ взагалі потонув у «слопі». Раніше ми писали про вірусне фото «Голлівудської гори» в Каліфорнії, куди дуже хотіли потрапити туристи, але воно виявилось фейком, але цей список наразі доповнився доволі дивними творіннями (насправді, схожими на мій звичайний сон) — як-от зображеннями Ісуса Христа з креветками замість кінцівок тощо.

Джейсон Кеблер з сайту технічних новин 404 Media вважає, що ця тенденція представляє те, що він називає «інтернетом-зомбі». Зростання слопу, на його думку, перетворило соціальні мережі на простір без соціальних зв’язків з «сумішшю ботів, людей і акаунтів, які колись належали людям».

Президент із глобальних питань в Meta Нік Клегг написав у лютому, що соцмережа навчає свої системи ідентифікувати створений штучним інтелектом контент.

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«Оскільки різниця між людським і синтетичним вмістом стає розмитою, люди хочуть знати, де пролягає межа», — написав він.

В той самий час ШІ-чатбот Meta долучився у батьківську групу у Facebook, розповідаючи, що і в нього є дитина, та ще й особлива — і поділився порадами щодо спеціалізованих програм.

Боротьба зі спамом у вхідних скриньках вимагала величезних міжгалузевих зусиль і призвела до фундаментальних змін у природі сучасної електронної пошти — великі постачальники, як-от Gmail, агресивно відстежують спамерів і застосовують складні, здебільшого закриті системи штучного інтелекту. Щодо слопу, майбутнє менш райдужне — в Google минулого тижня оголосили про амбітні плани додати результати ШІ у верхню частину пошуку (початково в США, а протягом року в інших країнах).

За матеріалами The Guardian