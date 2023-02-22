У Дніпрі на всіх станціях метро запрацював 4G від lifecell — середня швидкість 32,3 Мбіт/сек

В Дніпровському метро на всіх шести станціях та перегонах між ними запрацював швидкісний мобільний інтернет (3G/4G) lifecell — наразі він лишається єдиним оператором з «великої» трійки, що надає послуги мобільного зв’язку в Дніпровській підземці.

«Попри те, що майже рік ворог продовжує атакувати і тероризувати Україну, lifecell продовжує вдосконалювати мережу і якість покриття для українців. Відтепер зв’язок 3G/4G працює на всіх шести станціях метро в Дніпрі, а також в тунелях між станціями. Швидкісний мобільний інтернет від lifecell дасть змогу пасажирам дніпровського метро бути на зв’язку під час поїздки містом чи використання метро як укриття під час повітряних тривог», із офіційної заяви lifecell

Як зазначають у lifecell, середня швидкість мобільного інтернету 4G в підземці становить 32,3 Мбіт/сек. І щодня послугами Дніпровського метрополітену користується понад 12 тисяч людей.

Принагідно lifecell наводить актуальну статистику мобільного трафіку у дніпровській мережі компанії: середній обсяг на одного дата-абонента складає 16,8 ГБ на місяць, що дещо вище середнього показника по Україні — 15 ГБ. Водночас доля активних користувачів мобільного інтернету серед абонентів lifecell у Дніпрі складає 85%.

За час повномасштабного вторгнення активна абонентська база lifecell у місті майже не змінилася попри те, що частина абонентів вимушено виїхала за кордон, рятуючись від війни.