У Fedora 40 хочуть уніфікувати каталоги /usr/bin та /usr/sbin

Одна з останніх пропозицій щодо зміни випуску Fedora 40 – уніфікувати розташування та вміст каталогів /usr/bin та /usr/sbin. При цьому /usr/sbin пропонується замінити на символічне посилання, що вказує на /usr/bin.

У пропозиції про зміну пояснюється:

«Каталог /usr/sbin стає символічним посиланням на bin, що означає, що такі шляхи, як /usr/bin/foo та /usr/sbin/foo, вказують на те саме місце. /bin та /sbin вже є символічними посиланнями на /usr/bin та /usr/sbin, тому /bin/foo та /sbin/foo також вказують на те саме місце. /usr/sbin буде видалено з $PATH за стандартних налаштувань».

Поділ між /bin та /sbin більше не є корисним, оскільки попередні потреби втратили актуальність. Це застаріла практика, яка більше не має сенсу у сучасних дистрибутивах. Кілька років тому Fedora об’єднала /bin та /usr/bin, і як останній крок тепер пропонується об’єднати /usr/bin та /usr/sbin.

Передбачається, що така уніфікація стане спрощенням як для розповсюджувачів пакетів, так і для кінцевих користувачів. Також після цього Fedora підвищить сумісність з іншими дистрибутивами Linux, такими як Debian, і наслідуватиме приклад Arch Linux, який здійснив злиття в минулому. Ця зміна ще має бути схвалена Технічним та керівним комітетом Fedora, щоб вона з’явилася у квітневому випуску Fedora 40.

Джерело: phoronix