У Франції звинувачення висунуто 25 підозрюваним у викраденні людей та вимаганні криптовалюти

Кількість саме фізичних злочинів, пов’язаних з криптовалютами, почала стрімко зростати. Нещодавно, наприклад, у США затримали трьох підозрюваних, що викрали та катували італійця, щоб отримати доступ до його криптоактивів на суму $100 млн. Але найбільша кількість схожих нападів цього року зафіксована у Франції. Найбільш резонансний випадок був у Парижі 13 травня. Серед білого дня четверо чоловіків намагались викрасти вагітну доньку й онука власника криптобіржі Paymium П’єра Нуази.

У ході розслідування з’ясувалось, що за день до того також була спроба викрадення цим самих жертв. Крім того, зірвано викрадення в місті Нант. У процесі затримано 20 підозрюваних.

Загалом висунуто звинувачення 25 підозрюваним віком від 16 до 23 років у справах про викрадення людей з метою вимагання криптовалют, серед них є шестеро неповнолітніх. Загалом 18 осіб було поміщено під варту до суду, троє мають відстрочене слухання, і ще четверо перебувають під судовим наглядом.

Більшість підозрюваних народилися у Франції, а інші в Сенегалі, Анголі та росії.

Серія викрадень у Франції почалася в січні зі співзасновника французької компанії з виготовлення апаратних гаманців Ledger Девіда Балланда і його дружини. Викрадачі Балланда відрізали йому палець і вимагали від бізнес-партнерів викуп. Постраждалого заручника звільнили наступного дня, а його дружину знайшли зв’язаною в багажнику автомобіля за межами Парижа.

В середині травня міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо провів екстрену зустріч з лідерами криптосектору, при цьому міністерство оголосило про плани посилити їхню безпеку.

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Джерело: The Guardian