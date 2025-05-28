В США трьох інвесторів затримали за викрадення і катування 28-річного італійського криптомільйонера

Кількість фізичних злочинів, пов’язаних з криптовалютою, продовжує зростати. Останній резонансний випадок стався в США. Під варту взято двох підозрюваних у справі про викрадення та катування італійського криптовалютного мільйонера Мікеле Валентино Теофрасто Картурана на Мангеттені. Серед затриманих — відомі криптоінвестори Джон Вельц, Вільям Дюплессі та Беатріче Фолькі. Чоловікам висунуло звинувачення. Третя підозрювана, Беатріче Фолькі, поки лише затримана поліцією.

28-річний італієць розповів слідчим, що його викрали 6 травня та катували протягом тижнів та вимагали видати паролі від біткоїн-рахунку, це були активи на суму близько $100 млн.

Джона Вельца, 37-річного жителя Кентуккі, заарештували 23 травня та за день висунули звинувачення в нападі, викраденні та незаконному позбавленні волі. Адвокати заявили, що Вельц примушував жертву переводити біткоїни, погрожуючи родині жертви, а потім заманив його до Нью-Йорка.

24-річну Беатріче, яка працювала помічницею Вельца, заарештували в пентхаусі Сохо. Їй висунуто звинувачення у викраденні людини першого ступеня і незаконному позбавленні волі першого ступеня, але окружна прокуратура Мангеттена відмовилася від судового переслідування в очікуванні подальшого розслідування.

Коли італієць прилетів, його пограбували, забрали гаджети та паспорт. А потім катували три тижні: прив’язали до стільця у квартирі, де били струмом, били пістолетом по голові, пилили ногу, примушували курити крек та неодноразово приставляли пістолет до голови. І це далеко не весь список.

Жертва подумала, що її ось-ось застрелять, оскільки погодилася віддати свій пароль, який зберігався на її ноутбуці. Коли один з підозрюваних відвернувся, закривавлений Мікеле Валентино босоніж вибіг з квартири. При обшуку у помешканні, де відбувались злочини, знайшли безліч доказів.

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Другий підозрюваний, 32-річний співзасновник Pangea Blockchain Fund Вільям Дюплессі, затриманий через чотири дні після втечі викраденого італійця. Дюплессі звинуватили у викраденні, нападі, незаконному позбавленні волі та незаконному володінні зброєю.

Джерело: KSTP