До 10 років тюрми за ChatGPT. У Китаї заарештували блогера, який використовував чатбот OpenAI до створення «унікальних» фейкових новин

Заповзятливий китаєць, якому «друзі пояснили», як заробляти на трафіку, вирішив скористатися їхньою порадою. Він переписував справжні вірусні новини за допомогою ChatGPT, щоб досягти унікальності. Серед іншого, шахрай публікував повідомлення про залізничні катастрофи з людськими жертвами, змінюючи місце події та інші обставини.

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Згідно з заявою поліції, опублікованою в South China Morning Post, одну з таких новин була виявлено ​​наприкінці квітня. Згодом влада провінції Ганьсу виявила ще 20 варіантів цієї історії на платформі блогів Baijiahao. Розслідування призвело до компанії, що належить людині на прізвище Хонг (Хун), яка веде низку блогів. За твердженням поліції, власник зізнався у використанні ChatGPT (забороненого у Китаї) для «творчого копіювання» публікацій з метою створення «унікальних» новин. Фейки були видалені, перед цим вони встигли зібрати понад 15 тис. переглядів.

Підозрюваному було пред’явлено звинувачення у «спричиненні сварок та провокуванні неприємностей» – універсальному правопорушенні, яке може бути застосоване до творців чи розповсюджувачів фейків в інтернеті. Це традиційне формулювання розпливчасте і неодноразово критикувалося як привід до репресій проти свободи слова та арешту активістів, котрі критикували китайський уряд. Обвинуваченому може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення.

Арешт став одним із перших після ухвалення в Китаї нових правил щодо ШІ. Крім «підриву державної влади та повалення соціалістичного ладу», вони забороняють поширення «хибної інформації» – що в китайському варіанті може означати будь-які дані, що не подобаються владі.

Джерело: The Verge