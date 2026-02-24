banner
Новини Крипто 24.02.2026

Майже $13 млн у справі "Енергоатома" відмили через криптовалюту: екс-міністр отримав підозру

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

$112 млн готівкою і майже $13 млн через криптовалюту: деталі схеми ексміністра
Фото: RBC.ua

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики і юстиції Герману Галущенку у справі “Мідас”. Слідство вважає, що через багаторівневу фінансову конструкцію із застосуванням криптовалют, було легалізовано щонайменше $12,9 млн.


Герман Галущенко, який у 2021-2025 роках очолював Міністерство енергетики, а у 2025 році — Міністерство юстиції України, у матеріалах слідства він фігурує під кодовим ім’ям “Сигізмунд”. Загальний обсяг готівкових надходжень від схеми за 2021-2025 роки оцінюють у понад $112 млн. За версією НАБУ, в основі механізму були системні “відкати” від контрагентів державного “Енергоатома”.

Підрядники отримували винагороду у розмірі від 10% до 15% від сум державних контрактів “Енергоатома” лише після неформальних платежів у межах моделі, відомої як “шлагбаум”. Гроші акумулювалися готівкою, частину з них передавали через довірену особу під кодовим ім’ям “Рокет”. Облік вівся у “чорній” бухгалтерії (кодова назва “Комплекс”), де фіксувалися суми отриманих “комісійних” та подальший розподіл коштів.

“Контрагенти державного “Енергоатома” мали сплачувати відкати, щоб із ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ця схема отримала назву “шлагбаум”, а ексміністр був у ній ключовим елементом”, — йдеться у документах НАБУ.

Ключовим елементом подальшої легалізації стали операції з цифровими активами: для маскування походження коштів використовували криптовалюту, ймовірно стейблкоїн USDT. Такий інструмент дозволяє швидко переміщувати великі суми між юрисдикціями без класичних банківських процедур та конвертувати їх у фіат через обмінні сервіси або позабіржові угоди. У матеріалах ідеться про поєднання криптопереказів із подальшим “інвестуванням” у фонд, створений за кордоном.


Фонд зареєстрували у лютому 2021 року на острові Ангілья. Його декларована мета — залучення близько $100 млн інвестицій. Керівником став іноземний громадянин, який, за даними слідства, спеціалізувався на фінансовому посередництві з ознаками відмивання доходів. До структури підключили дві компанії на Маршаллових Островах, інтегровані у траст у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами оформили членів родини підозрюваного. Через купівлю акцій фонд отримував кошти, зокрема й ті, що пройшли через криптовалютні транзакції.

Фото: НАБУ

Гроші надходили на рахунки у трьох швейцарських банках. Станом на встановлені епізоди, понад $7,4 млн було перераховано на рахунки фонду, ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою або спрямували безпосередньо родині у Швейцарії. Частину витратили на навчання дітей у престижних закладах, інші кошти розмістили на депозитах, що приносили додатковий дохід.

16 лютого 2026 року експосадовцю оголосили підозру в участі у злочинній організації та легалізації доходів. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави 200 млн грн. У ніч на 15 лютого його затримали під час спроби перетину кордону. Слідство триває, правоохоронці заявляють про подальший аналіз руху коштів, зокрема операцій із цифровими активами.

Україна посіла перше місце у світі за використанням стейблкоїнів відносно ВВП

