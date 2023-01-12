У Microsoft Store вийшли застосунки Apple TV, Apple Music та Apple Devices – вони доступні лише для Windows 11

Без будь-якого анонсу користувачам стали доступні попередні версії програм Apple Music та Apple TV для Windows 11. Їх можна завантажити з Microsoft Store. Разом з ними вийшла попередня версія програми Apple Devices, яка дозволяє «керувати пристроями Apple з вашого ПК з Windows».

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На заході 2022 Surface компанія Microsoft оголосила, що програми можуть з’явитися для Windows 11 цього року, тому це не можна назвати великим сюрпризом. Окремі мультимедійні програми Apple для Windows давно перебували у розробці — ще 2019 року компанія наймала інженерів для їх створення. Ці програми замінили iTunes на Mac, і мета полягає в тому, щоб зрештою замінити їх і на Windows.

Для роботи всіх зазначених застосунків потрібна встановлена версія ОС Windows 11 Build 22621 або новіше. За даними 9to5Mac, програми працюють добре. Apple TV працює так само, як застосунок на Xbox або Smart TV, надаючи доступ до Apple TV+ і каналів Apple TV, а також фільмів і серіалів з iTunes Store. У Apple Music відсутня функція текстів пісень, але в іншому вона така сама, як і версія для macOS.

Що стосується програми Apple Devices, то вона призначена для заміни iTunes як інструмент синхронізації та резервного копіювання. Це дозволяє створювати локальні копії даних пристроїв Apple, синхронізувати бібліотеки, відновлювати прошивку без використання iTunes. При першому запуску користувач отримає повідомлення про те, що iTunes for Windows перестане працювати. Щоб і далі використовувати iTunes, доведеться видалити нові програми.

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Джерело: engadget