У NVIDIA GeForce Experience з’явилася українська локалізація

Компанія NVIDIA випустила нову версію програмного забезпечення GeForce Experience 3.26.0.160, де з’явився український варіант інтерфейсу. Його можна вибрати за допомогою меню налаштувань. На жаль, ще не всі елементи інтерфейсу перекладені українською мовою.

Разом з тим у новій версії NVIDIA GeForce Experience 3.26.0.160 є й інші нововведення. Зокрема, додано повну підтримку Portal with RTX – безплатного доповнення для всіх власників гри Portal. Ця підтримка передбачає використання Shadowplay для запису найкращих ігрових моментів, графічні налаштування для оптимальної продуктивності та якості графіки, драйвери Game Ready Drivers.

Додатково нова версія ПЗ пропонує нові можливості запису відео в 8K HDR при 60 к/с із Shadowplay для відеокарт серії RTX 40. Крім того, були виправлені виявлені помилки та додана підтримка оптимальних налаштувань графіки для 51 нової гри, у тому числі:

Battle Teams 2, Captain of Industry, Century: Age of Ashes, режисерська версія Death Stranding, Dinkum, Dolmen, Dread Hunger, Dune: Spice Wars, Dying Light 2 Stay Human, ELDEN RING, ELEX II, Evil Dead: The Game, Expeditions: Rome, EZ2ON REBOOT: R, F1 22, FINAL FANTASY VII REMAKE, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, GhostWire: Tokyo, God of War, Grid Legends, Hell Pie, Hydroneer, LEAP, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Martha is Dead, Monster Hunter Rise, Mortal Online 2, My Time At Sandrock, Nightmare Breaker, No Man’s Sky, Paradise Killer, Poppy Playtime, Post Scriptum, PowerWash Simulator, Propnight, Shadow Warrior 3, Sifu, Sniper Elite 5, Starship Troopers — Terran Command, STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN, Stray, The Anacrusis, The Cycle: Frontier, The Planet Crafter, Tiny Tina’s Wonderlands, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Total War: WARHAMMER III, V Rising, Vampire: The Masquerade — Swansong, Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters, Warstride Challenges.

Завантажити останню версію NVIDIA GeForce Experience 3.26.0.160 можна з офіційного сайту компанії за наступною адресою.