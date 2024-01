У Prince of Persia: The Lost Crown одного з NPC озвучили програмою перетворення тексту на мову. Ubisoft каже, що це помилка

Наступного тижня заплановано реліз гри Prince of Persia: The Lost Crown від Ubisoft. Проєкт вже повністю готовий, критики встигли оцінити його, а також стали відомі деякі його особливості.

Як виявилося, релізна версія Prince of Persia: The Lost Crown містить кумедну помилку. Один із ігрових NPC озвучується програмою перетворення тексту на мову. Це надає його промові трохи роботизований тон, що зовсім не відповідає перському сеттингу гри. Йдеться про персонажа Kalux ─ деревного духа.

Швидше за все це стало наслідком помилки або недогляду з боку Ubisoft, а не прагненням віддати частину людської роботи системам ШІ. Кожен другий NPC прив’язаний до актора озвучування, але в титрах Kalux немає актора озвучення. У цього персонажа всього кілька рядків тексту, так що не важко призначити актора, який озвучить цей текст. У випадку Kalux, зважаючи на все, персонаж озвучений програмою TTS, яка доступна в інтернеті безплатно і зазвичай використовується стрімерами.

Незабаром Ubisoft підтвердила помилку та заявила, що «англійська версія цих восьми рядків тексту для цього персонажа не була реалізована належним чином». Компанія також уточнила, що у грі понад 12 000 рядків діалогів кількома мовами. Розробники ігор часто використовують сервіси TTS та голоси ШІ для створення діалогів-заповнювачів, які зрештою замінюються людьми-акторами. Компанія просто забула опрацювати цього персонажа.

Ubisoft підготувала патч першого дня, але він не вирішить проблему Kalux. Наприкінці січня або на початку лютого слід очікувати виходу ще одного патчу, який замінить голос бота на людський.

Prince of Persia: The Lost Crown вийде 15 січня практично для всіх платформ, включаючи Nintendo Switch та ПК. Це перше оновлення франшизи після Prince of Persia: The Forgotten Sands, що вийшла у 2010 році. Гра є платформером у стилі метроідванії, який повертає серію до її 2D-витоків.

Перші відгуки критиків, які грали в Prince of Persia: The Lost Crown, переважно позитивні. На цей час гра має в Metacritic середній бал 86 зі 100 на підставі 65 оглядів.

Джерело: Engadget