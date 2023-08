У програмі Epic First Run розробники отримають 100% чистого прибутку протягом 6 місяців ексклюзивності в EGS

Epic Games прагне наповнити свій магазин великою кількістю ексклюзивних ігор та програм і пропонує розробникам низку додаткових стимулів, щоб залучити їх до такої співпраці.

Зокрема, в рамках програми Epic First Run компанія пропонує творцям відповідних ігор та застосунків 100% чистого доходу протягом 6 місяців ексклюзивної наявності їхніх проєктів у магазині. Після закінчення періоду ексклюзивності розробники та видавці, як і раніше, отримуватимуть 88% доходів від своїх ігор, а на частку Epic припадатиме 12%.

Представник Epic пояснив, що чистий дохід, який отримують розробники та видавці, не включає податки та відшкодування. При цьому Epic покриває комісію за обробку платежів та інші маржинальні платежі. Компанія також надасть учасникам програми Epic First Run додаткову можливість запропонувати свої товари більшій кількості потенційних покупців. Ігри та програми отримають «ексклюзивні» значки та рекламні місця на головній сторінці магазину. Epic також включить їх у різноманітні колекції та рекламні акції.

Програма Epic First Run буде відкрита для розробників та видавців, які випустять відповідні проєкти 16 жовтня або після цієї дати. Пільгові умови не поширюються на проєкти, які з’являються в сторонніх магазинах для ПК або в сервісах підписки. Однак розробники та видавці зможуть продавати ігри та програми, включені до Epic First Run, безпосередньо користувачам через свої власні програми запуску та сайти. Вони також можуть розміщувати свої продукти в таких магазинах як Green Man Gaming і Humble Store, за допомогою програми викупу без ключа Epic Games Store. Ігри та програми, на які вже укладені ексклюзивні угоди з Epic, не допускаються до участі в Epic First Run.

Джерело: Engadget