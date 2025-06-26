FTC поверне понад $126 млн гравцям Fortnite за «небажані» покупки

Fortnite

Епопея з Fortnite продовжується — Федеральна торгова комісія США (FTC) оголосила про нову хвилю компенсацій для гравців. Цього разу виділено понад $126 млн.

Причиною для компенсацій стали численні скарги на так звані «темні патерни» — елементи дизайну, які штовхали гравців до випадкових покупок. Через них Epic Games вдавалося дозволяти дітям оформлювати платежі без згоди батьків. Крім того, деколи видавали бан тим, хто хотів скасувати оплату через банк. Врешті у 2023 році компанію зобов’язали виплатити штраф у розмірі $245 млн — ці гроші мають повністю піти на компенсації.

І процес повернення в самому розпалі — FTC розіслала понад 969 тисяч виплат через PayPal і чеки. Сума кожного звичайно не розкривається, але цифри можуть змінюватися. Оскільки це друга хвиля повернень, то попередню можна взяти орієнтиром. У грудні 2024-го гравці отримали в середньому по $114. Тоді компенсацію надали 629 344 особам — загальна сума склала понад $70 млн. Якщо подивитися загалом, то з новим етапом сума виплат вже перевищить $200 млн.

Заяву на компенсацію можна подавати до 9 липня 2025 року. Це додатковий період у два тижні — для тих, хто не встиг під час першої фази, що тривала з вересня 2023 року по січень 2024-го. Для цього треба подати заявку на сайті www.ftc.gov/Fortnite.

Цікаво, що справа з Fortnite — не просто велика, а рекордна за масштабом компенсацій у сфері мікроплатежів. FTC ще у 2022 році повідомляла, що ця схема зачепила мільйони геймерів, а лише за перші етапи перевірки надіслала понад 37 млн листів людям, які потенційно мали право на повернення.

Примітно, що тільки нещодавно Epic Games святкувала перемогу над Apple. Після п’ятирічних судів компанія змогла змусити «яблучних» повернути Fortnite в App Store та додала «тролінг-кешбек». Тож на вулиці Epic Games не завжди «розбиті ліхтарі» через мільйонні штрафи.

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Джерело: FTC