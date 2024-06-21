У США заборонили ПЗ та бізнес Kaspersky Lab — деякі операції будуть доступні до 29 вересня

Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США оголосило про заборону Kaspersky Lab, Inc., американській дочірній компанії російського виробника ПЗ, прямо чи опосередковано надавати антивірусне програмне забезпечення та продукти або послуги кібербезпеки в Сполучених Штатах або для громадян США. Заборона поширюється на філії, дочірні та материнські компанії Kaspersky Lab, Inc.

Зокрема, Kaspersky більше не зможе продавати своє програмне забезпечення в межах Сполучених Штатів або надавати оновлення програмного забезпечення, яке вже використовується. Повний список заборонених операцій можна знайти за адресою oicts.bis.gov/kaspersky. Серед причин заборони:

Юрисдикція, контроль або керування ​​урядом росії

Доступ до конфіденційної інформації про клієнтів у США через адміністративні привілеї

Можливість інсталювати зловмисне програмне забезпечення та протидіяти критичним оновленням

Інтеграція ПЗ у сторонні програми

Також BIS додало AO Kaspersky Lab і OOO Kaspersky Group (росія) та Kaspersky Labs Limited (Велика Британія) до списку організацій, що співпрацюють з російськими військовими та розвідувальними органами з метою кіберрозвідки. Відомство зазначає, що сьогоднішнє рішення є результатом тривалого та ретельного розслідування, яке виявило, що продовження діяльності компанії в Сполучених Штатах становить загрозу національній безпеці, яку не можна усунути за допомогою м’якіших заходів — лише повною забороною.

Особам та компаніям, які використовують програмне забезпечення Kaspersky, настійно рекомендується швидко перейти до інших постачальників, щоб обмежити доступ зловмисників до особистих чи інших конфіденційних даних. Окремі особи та підприємства, які продовжують використовувати наявні продукти та послуги Kaspersky, не будуть зазнавати юридичних санкцій, однак беруть на себе всі пов’язані з цим ризики щодо кібербезпеки.

Щоб мінімізувати наслідки для споживачів і компаній у США та дати їм час для пошуку відповідних альтернатив, Kaspersky дозволено продовжувати певні операції, включаючи оновлення антивірусних сигнатур до 29 вересня 2024 р.

Уряд США вживав заходів проти Kaspersky у 2017 році, коли Міністерство внутрішньої безпеки випустило директиву, яка вимагала від федеральних відомств припинити використання продуктів під брендом Kaspersky у федеральних інформаційних системах. Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2018 фінансовий рік забороняє використання Kaspersky федеральним урядом. У березні 2022 року Федеральна комісія зі зв’язку США додала до свого «Списку комунікаційного обладнання та послуг, які становлять загрозу національній безпеці» продукти, рішення та послуги інформаційної безпеки, які прямо чи опосередковано надає Kaspersky.

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