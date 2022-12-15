Сенат США заборонив TikTok на всіх пристроях держслужбовців. Подано законопроєкт про заборону усіх соцмереж, пов’язаних з тоталітарними країнами

Законопроєкт про заборону TikTok на урядових пристроях, представлений сенатором-республіканцем від штату Міссурі Джошем Хоулі, був прийнятий Сенатом США одноголосно. Сенатори проголосували за закон, який забороняє програму TikTok на усіх державних телефонах та інших пристроях.

Схвалення закону підкреслює стурбованість влади тим, що материнська компанія програми ByteDance, що базується в Китаї, може ділитися інформацією, отриманою від користувачів зі США, з урядом Китаю. Минулого місяця директор ФБР Кріс Рей попередив законодавців, що китайський уряд може використовувати TikTok для запуску операцій впливу або для технічної компрометації мільйонів пристроїв.

Хоча законопроєкт спрямований на заборону встановлення TikTok на урядові пристрої, у ньому передбачені винятки для «правоохоронної діяльності, інтересів та діяльності в галузі національної безпеки та дослідників у галузі безпеки». Хоулі назвав цю програму «троянським конем Комуністичної партії Китаю» і сказав, що застосунку не місце на урядових пристроях, поки він повністю не розірве зв’язки з Китаєм.

Представник TikTok Брук Оберветтер повідомила, що Хоулі «висунув пропозицію, яка ніяк не сприяє просуванню інтересів національної безпеки США». Оберветтер додала: «Ми сподіваємося, що замість того, щоб продовжувати йти цим шляхом, він закликає адміністрацію до просування вперед за угодою, яка дійсно вирішує проблеми».

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Всього кілька днів тому сенатор Марко Рубіо та член палати представників Майк Галлахер подали окремий законопроєкт, спрямований на повну заборону TikTok у США. На відміну від законопроекту Хоулі, їхній законопроєкт також спрямований проти всіх соціальних мереж з Китаю, Росії, Куби, Ірану, Північної Кореї та Венесуели, а також тих, що знаходяться під впливом цих країн. Рубіо розкритикував адміністрацію за те, що вона «ще не вдалася до жодної значущої дії для захисту американських користувачів від загрози TikTok».

Окремі штати, включаючи Меріленд та Південну Дакоту, вже заборонили встановлення TikTok на державні устрою. Щодо законопроєкту Хоулі, Палаті представників США ще належить схвалити його, перш ніж він стане законом.

Джерело: Engadget