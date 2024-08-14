У Steam повертається фестиваль українських ігор — понад 430 тайтлів, демоверсії та розпродаж

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

З 19 до 26 серпня на платформі Steam відбудеться третій Ukrainian Games Festival, який представить світовій спільноті понад 430 ігор, створених українськими розробниками.

Цього року Ukrainian Games Festival значно розширює свої масштаби. Організатори події, команда GTP Media, готують для гравців вражальну добірку українських ігрових проєктів. Фестиваль охопить широкий спектр ігор — від масштабних робіт відомих студій GSC Game World і 4A Games до оригінальних інді-проєктів.

Відвідувачі фестивалю матимуть унікальну можливість придбати ігри зі знижками під час великого розпродажу. Крім того, організатори підготували виставку демоверсій, де гравці зможуть безплатно випробувати десятки нових проєктів.

Ukrainian Games Festival 2024 стане майданчиком для кількох світових прем’єр. Уперше анонсують нові ігри від українських команд, що додає події особливої значущості для індустрії.

Паралельно з фестивалем команда GTP Media ініціює благодійний збір коштів на 50 FPV-дронів для підрозділів Головного управління розвідки України. Організатори закликають усіх причетних до ігрової індустрії України — розробників, журналістів, блогерів — долучитися до збору. Учасники можуть зробити грошовий внесок або відкрити власну «банку» для зборів. Інформація про активні збори та внески українських компаній буде опублікована на офіційному сайті Ukrainian Games.

Минулорічний фестиваль зібрав майже 350 проєктів і привернув увагу понад 1,3 млн гравців з усього світу. Подія отримала висвітлення в провідних міжнародних та українських ігрових виданнях, включно з Eurogamer та IGN.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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