Новини Ігри 29.08.2023 о 20:33

Ukrainian Games Festival 2023 у Steam відвідали 1,3 млн користувачів ─ в 19 разів більше, ніж рік тому

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Вадим Карпусь

Автор новин

З 18 до 24 серпня у Steam проходив фестиваль українських ігор ─ Ukrainian Games Festival. І тепер команда організаторів підбиває підсумки цього заходу.

Зазначається, що фестиваль до Дня Незалежності України відвідали 1,3 млн залогінених користувачів Steam – це в 19 разів більше, ніж минулого року. Банер українського ігрового фестивалю вперше з’явився на головній сторінці Steam, завдяки чому про нього дізналося 3,3 млн людей. Ukrainian Games Festival 2023 став найпопулярнішим з усіх п’яти Steam-івентів Indie Cup та Ukrainian Games.

В Ukrainian Games Festival 2023 взяла участь 341 українська гра (від блокбастерів від GSC Game World, 4A Games та Frogwares до інді-ігор від соло-розробників), а також DLC до них. З цих проєктів 95 ще перебувають у розробці. Загалом свої ігри подали 150 студій та незалежних розробників. Користувачам були доступні демоверсії 77 ігор.

Крім того, на фестивалі відбулась низка анонсів:

  • дебютний тізер і Steam-сторінка Hollow Home,
  • ігроладний трейлер і нові скріншоти Zero Losses,
  • режим New Game+ для Blessed Burden,
  • відео про створення саундтреку FoxTail,
  • щоденник розробки Freedom Tower.

Протягом фестивалю у багатьох проєктів відчутно зросли продажі й збільшилась кількість користувачів, що додали ігри у список бажаного. А деякі учасники зазначають, що результати на фестивалі виявились кращими навіть за результат під час релізу.

Організатори запевняють, що Ukrainian Games Festival повернеться у 2024 році.

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