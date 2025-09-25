Новини Ігри 25.09.2025 comment views icon

У Steam стартував розпродаж Capcom — вся лінійка Resident Evil та Devil May Cry зі знижками до -80%

Маргарита Юзяк

У Steam стартував розпродаж Capcom — вся лінійка Resident Evil та Devil May Cry зі знижками до -80%
У Steam стартував тематичний розпродаж, на якому представлено виключно проєкти Capcom — від лінійки Resident Evil до анімешних файтингів. Подія — шанс урвати топові тайтли за приємними цінами.

На самій сторінці розпродажу в Steam є чіткий розподіл по іграх, деякі з яких менш популярні серед нашої аудиторії. Тому ми зробимо підбірку наступним чином: декілька пунктів суто по популярних тайтлах (від дорожчих до дешевших) і за тією самою логікою змішану збірку. Отже, приступаємо:

Знижки Steam на лінійку Resident Evil

Знижки Steam на Devil May Cry

Разом з тим на сторінці Devil May Cry можна знайти чимало DLC. Знижки на доповнення сягають від -20% до -75%.

Знижки Steam на деякі файтинги

Інші знижки Steam від Capcom

Додамо, що наступна акція Steam — великий осінній розпродаж 2025 року. Він стартує вже 29 вересня. А ще вже відомо розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року.

