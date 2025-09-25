У Steam стартував розпродаж Capcom — вся лінійка Resident Evil та Devil May Cry зі знижками до -80%

У Steam стартував тематичний розпродаж, на якому представлено виключно проєкти Capcom — від лінійки Resident Evil до анімешних файтингів. Подія — шанс урвати топові тайтли за приємними цінами.
На самій сторінці розпродажу в Steam є чіткий розподіл по іграх, деякі з яких менш популярні серед нашої аудиторії. Тому ми зробимо підбірку наступним чином: декілька пунктів суто по популярних тайтлах (від дорожчих до дешевших) і за тією самою логікою змішану збірку. Отже, приступаємо:
Знижки Steam на лінійку Resident Evil
- Resident Evil Reload Collection — ₴1 441 (-71%)
- Resident Evil Remake Trilogy — ₴1 080 (-55%)
- Resident Evil 4 — ₴600 (-50%)
- Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition — ₴549 (-75%)
- Resident Evil 2 / Biohazard 2 Deluxe Edition — ₴375 (-75%)
- Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition — ₴326 (-75%)
- Resident Evil Village — ₴300 (-75%)
- Resident Evil 3 — ₴300 (-75%)
- Resident Evil 6 — ₴162 (-75%)
- Resident Evil 0 — ₴162 (-75%)
- Resident Evil — ₴162 (-75%)
Знижки Steam на Devil May Cry
- Devil May Cry 5 — ₴313 (-67%)
- Devil May Cry HD Collection — ₴313 (-67%)
- Devil May Cry 4 Special Edition — ₴245 (-70%)
- DmC: Devil May Cry — ₴237 (-75%)
Разом з тим на сторінці Devil May Cry можна знайти чимало DLC. Знижки на доповнення сягають від -20% до -75%.
Знижки Steam на деякі файтинги
- Capcom Fighting Collection 1 + 2 — ₴1 169 (-35%)
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics — ₴900 (-40%)
- Capcom Fighting Collection 2 — ₴899 (-25%)
- Street Fighter 5: Champion Edition + Season 5 Premium Pass Bundle — ₴699 (-50%)
- Street Fighter 6 — ₴599 (-50%)
- Street Fighter 5 – Champion Edition — ₴324 (-50%)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection — ₴313 (-67%)
Інші знижки Steam від Capcom
- Monster Hunter Wilds — ₴1 399 (-30%)
- Mega Man Pack — ₴967 (-63%)
- Mega Man Cyber World Pack — ₴917 (-68%)
- Dead Rising Deluxe Remaster — ₴900 (-40%)
- Dragon’s Dogma 2 — ₴839 (-80%)
- Monster Hunter Rise + Sunbreak — ₴499 (-75%)
- Onimusha: Warlords — ₴324 (-50%)
- Exoprimal — ₴288 (-84%)
- Dead Rising 3 Apocalypse Edition — ₴199 (-80%)
- Dragon’s Dogma: Dark Arisen — ₴151 (-84%)
Додамо, що наступна акція Steam — великий осінній розпродаж 2025 року. Він стартує вже 29 вересня. А ще вже відомо розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року.
