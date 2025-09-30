У Steam стартував великий осінній розпродаж — DOOM Eternal, Sekiro та інші зі знижками до -90%

У Steam стартував традиційний великий осінній розпродаж, який цього разу відбувається значно раніше. Valve підготувала геймера великий список пропозицій на хіти 2025 року та минулих років.
Якщо попередні осінні розпродажі відбувалися наприкінці листопаду, то зараз аж на два місяці раніше. Офіційно Valve не розкривала причини, але схоже на бажання залишити більший часовий проміжок між осіннім і зимовим розпродажами. Тож ця акція передостання така велика у 2025-му.
Напередодні Steam опублікував тизер розпродажу, де показав деякі ігри зі знижками. А нижче ми зібрали список ігор дорожче і дешевше, де деякі тайтли коштують менше горнятка кави.
Ігри дорожче ₴400 на розпродажі Steam
- Sekiro: Shadows Die Twice — ₴1 017 (-50%)
- Dune: Awakening — ₴919 (-20%)
- DayZ — ₴714 (-50%)
- Marvel’s Spider-Man Remastered — ₴699 (-50%)
- Grand Theft Auto V Enhanced — ₴674 (-50%)
- Baldur’s Gate 3 — ₴674 (-25%)
- The Alters — ₴560 (-20%)
- Dark Souls 3 — ₴495 (-50%)
- Cyberpunk 2077 — ₴489 (-65%)
- Total War: WARHAMMER III — ₴474 (-75%)
- Blue Prince — ₴449 (-25%)
- Dead Island 2 — ₴400 (-70%)
Ігри дешевші ₴400 на розпродажі Steam
- Stronghold Crusader: Definitive Edition — ₴332 (-20%)
- Hogwarts Legacy — ₴319 (-80%)
- Devil May Cry 5 — ₴313 (-67%)
- Outer Wilds — ₴299 (-40%)
- Project Zomboid — ₴278 (-33%)
- Hades — ₴128 (-75%)
- Far Cry 4— ₴68 (-85%)
- Control Ultimate Edition — ₴67 (-90%)
- DOOM Eternal — ₴64 (-90%)
- Rise of the Tomb Raider — ₴55 (-90%)
- Mafia III: Definitive Edition — ₴54 (-90%)
- Haven — ₴51 (-90%)
- Elite Dangerous — ₴41 (-90%)
Нагадаємо, що цього року Steam проведе ще п’ять акцій, де фінальну точку поставить святковий зимовий розпродаж. Наразі вже відомо, які заходи зустрінуть нас у першій половині 2026 року — від фестивалю про коней до детективів.
