У Steam стартував великий осінній розпродаж — DOOM Eternal, Sekiro та інші зі знижками до -90%

Steam / Valve

У Steam стартував традиційний великий осінній розпродаж, який цього разу відбувається значно раніше. Valve підготувала геймера великий список пропозицій на хіти 2025 року та минулих років.

Якщо попередні осінні розпродажі відбувалися наприкінці листопаду, то зараз аж на два місяці раніше. Офіційно Valve не розкривала причини, але схоже на бажання залишити більший часовий проміжок між осіннім і зимовим розпродажами. Тож ця акція передостання така велика у 2025-му.

Напередодні Steam опублікував тизер розпродажу, де показав деякі ігри зі знижками. А нижче ми зібрали список ігор дорожче і дешевше, де деякі тайтли коштують менше горнятка кави.

Ігри дорожче ₴400 на розпродажі Steam

Ігри дешевші ₴400 на розпродажі Steam