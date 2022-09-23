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У Steam з’явилися чарти найпопулярніших ігор, що показують статистику в реальному часі

У Steam з’явилися чарти найпопулярніших ігор, що показують статистику в реальному часі

У Steam тепер є чарти в реальному часі, що показують як найпопулярніші ігри, так і ті, що найбільш продаються в будь-який момент часу. Будь-коли можна дізнатися, які ігри найбільш відвідують та купують прямо зараз.Steam

Згідно з повідомленням у блозі Valve, списки ігор, що найбільше продаються, ранжуються на основі загального доходу, включаючи DLC та внутрішньоігрові покупки, для надання повнішої картини того, в які ігри гравці заходять і де продовжують грати. Valve додала такі показники, як кількість тижнів у чарті та тижнева зміна рейтингу для більш детального уявлення про тренди.

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Список очолюють деякі постійно популярні безплатні ігри, такі як CS: GO, Dota 2 та Apex Legends. Чарт також показує, що зараз Cyberpunk 2077 знаходиться у першій десятці – завдяки недавньому оновленню та популярності аніме від Netflix. Можна відсортувати список за кількістю гравців онлайн або за кількістю гравців щодня (на основі пікової кількості гравців протягом дня).

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Нову сторінку статистики можна вважати надійним джерелом інформації – вона може дати багато даних для роздумів як гравцям, так і видавцям. Чарт може стати гарною підмогою у пошуку гри на власний смак, при цьому реально популярної серед людей.

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Джерело: The Verge


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