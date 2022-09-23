У Steam з’явилися чарти найпопулярніших ігор, що показують статистику в реальному часі

У Steam тепер є чарти в реальному часі, що показують як найпопулярніші ігри, так і ті, що найбільш продаються в будь-який момент часу. Будь-коли можна дізнатися, які ігри найбільш відвідують та купують прямо зараз.

Згідно з повідомленням у блозі Valve, списки ігор, що найбільше продаються, ранжуються на основі загального доходу, включаючи DLC та внутрішньоігрові покупки, для надання повнішої картини того, в які ігри гравці заходять і де продовжують грати. Valve додала такі показники, як кількість тижнів у чарті та тижнева зміна рейтингу для більш детального уявлення про тренди.

these updated Steam charts are so much neater, especially on mobile https://t.co/ootcSrpl1z pic.twitter.com/IUToFk4DUy — Tom Warren (@tomwarren) September 22, 2022

Список очолюють деякі постійно популярні безплатні ігри, такі як CS: GO, Dota 2 та Apex Legends. Чарт також показує, що зараз Cyberpunk 2077 знаходиться у першій десятці – завдяки недавньому оновленню та популярності аніме від Netflix. Можна відсортувати список за кількістю гравців онлайн або за кількістю гравців щодня (на основі пікової кількості гравців протягом дня).

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Нову сторінку статистики можна вважати надійним джерелом інформації – вона може дати багато даних для роздумів як гравцям, так і видавцям. Чарт може стати гарною підмогою у пошуку гри на власний смак, при цьому реально популярної серед людей.

Джерело: The Verge