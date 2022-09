У Steam з’явилися чарти найпопулярніших ігор, що показують статистику в реальному часі

У Steam тепер є чарти в реальному часі, що показують як найпопулярніші ігри, так і ті, що найбільш продаються в будь-який момент часу. Будь-коли можна дізнатися, які ігри найбільш відвідують та купують прямо зараз.

Згідно з повідомленням у блозі Valve, списки ігор, що найбільше продаються, ранжуються на основі загального доходу, включаючи DLC та внутрішньоігрові покупки, для надання повнішої картини того, в які ігри гравці заходять і де продовжують грати. Valve додала такі показники, як кількість тижнів у чарті та тижнева зміна рейтингу для більш детального уявлення про тренди.

these updated Steam charts are so much neater, especially on mobile https://t.co/ootcSrpl1z pic.twitter.com/IUToFk4DUy

— Tom Warren (@tomwarren) September 22, 2022