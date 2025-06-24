Новини Ігри 24.06.2025 о 13:56 comment views icon

Студія вихідця з Rockstar звільняє команду після провального шутера MindsEye

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Студія вихідця з Rockstar звільняє команду після провального шутера MindsEye
Мем про MindsEye від Build A Rocket Boy

Масові звільнення після повного фіаско MindsEye не змусили себе чекати — всередині студії відбувається справжня «охота за головами».

Студія експродюсера GTA Леслі Бензіса — Build A Rocket Boy — запускає процес пошуку винних. За інформацією IGN, компанія оголосила 45-денний період консультацій, який обов’язковий у Великій Британії, перед скороченням від 100 працівників і більше. Це може торкнутися значної частини студії, яка налічує близько 300 співробітників у Британії та ще 200 за її межами.

Нагадаємо, що реліз MindsEye 10 червня став катастрофою. Розробники рекламували шутер, як сюжетну гру з відкритим світом у стилі GTA і Cyberpunk 2077. В реальності ми отримали тонни технічних проблем, фризи, просідання FPS та «дискотеку» багів. Деякі гравці PS5 почали отримувати повернення коштів, а рейтинг гри в Steam опустився до «переважно негативного» — рекордні 38% позитивних відгуків.

Перед релізом керівництво студії не вірило, що все настільки погано. Вони буквально натякали, що Rockstar замовила ботів для заниження відгуків. У Леслі Бензіса «відкрилися очі» після релізу, коли користувачі нищівно рознесли гру. Студія ж заявила, що «розбита горем» через такий запуск. Вони спробували «залатати» MindsEye двома патчами, проте технічні експерти з Digital Foundry назвали продуктивність «жалюгідною». Третій патч обіцяють до кінця червня, але шанси, що він поверне довіру гравців впевнено рухаються до нуля.

Студія вихідця з Rockstar звільняє команду після провального шутера MindsEye
Шедевральний баг MindsEye / Build A Rocket Boy

Запуск відбувся настільки сумбурно, що злили геймплей і роздрібні магазини випадково видали фізичні копії гри до офіційної дати релізу. Вони не містили патча першого дня, що тільки посилило критику. Додатковою причиною глузувань стало те, що коди для рецензій не надавалися і частину маркетингових кампаній скасували. Крім того, користувачі натрапили на повторювані позитивні коментарі в соцмережах — після чого студії довелося заперечувати використання ботів. Хоча сказати, що їм повірили буде перебільшенням.

MindsEye колись розробляли як частину проєкту Everywhere — ігрової платформи та метавсесвіту, яка мала стати флагманом студії. Згодом гру виокремили як окремий продукт. Після фіаско із запуском її майбутнє, як і самого проєкту Everywhere, під великим питанням.

Також перед релізом студію вже лихоманило: співзасновники покидали проєкт, у відгуках на Glassdoor писали про внутрішній хаос. Все це відбувалось за кілька днів до запуску гри, яка тепер може обернутися для Build A Rocket Boy масштабною кризою.

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Джерело: Kotaku

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